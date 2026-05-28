Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Προπονήτρια μπάσκετ στις ΗΠΑ κατηγορείται για ερωτικά SMS με μαθητή, ζητά απόρριψη 30 κατηγοριών
Προπονήτρια μπάσκετ στις ΗΠΑ κατηγορείται για ερωτικά SMS με μαθητή, ζητά απόρριψη 30 κατηγοριών
Η υπόθεση προκάλεσε και προσωπικές αναταράξεις, καθώς ο σύζυγός της, επίσης προπονητής μπάσκετ, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε την επιμέλεια του παιδιού τους
Αίτημα για απόρριψη των 30 κατηγοριών που τη βαραίνουν κατέθεσε στο δικαστήριο πρώην προπονήτρια μπάσκετ λυκείου στην Αλαμπάμα, υποστηρίζοντας ότι το φερόμενο ως θύμα ήταν ενήλικος και δεν φοιτούσε στο σχολείο όπου εργαζόταν.
Η 35χρονη Paige Adams κατηγορήθηκε τον Απρίλιο για «σεξουαλική επαφή με μαθητή», μετά την αιφνίδια παραίτησή της από το Λύκειο Cold Springs, όπου είχε οδηγήσει την ομάδα κοριτσιών μπάσκετ μέχρι το πρωτάθλημα πολιτείας.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Adams φέρεται να αντάλλασσε άσεμνο υλικό με τον έφηβο τουλάχιστον 28 φορές μεταξύ 13 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου, ενώ στις 16 Μαρτίου φέρεται να του ζήτησε να της αποστείλει αντίστοιχο υλικό.
Οι συνήγοροί της ζητούν την απόρριψη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι το φερόμενο θύμα ήταν 18 ετών και δεν είχε καμία σχολική σχέση με το Λύκειο Cold Springs, άρα δεν υπήρχε εκπαιδευτική ή εποπτική σχέση εξουσίας. «Η κατηγορουμένη δεν βρισκόταν ποτέ σε θέση εκπαιδευτικής ή σχολικής εξουσίας έναντι του φερόμενου ως θύματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αίτηση.
Η Adams είχε παρουσιαστεί από τη σχολική περιφέρεια ως «εξαιρετικό πρότυπο για τους νέους της κομητείας Cullman», ενώ αποχώρησε από τη θέση της λίγο μετά την έναρξη της αστυνομικής έρευνας.
Η υπόθεση προκάλεσε και προσωπικές αναταράξεις, καθώς ο σύζυγός της, επίσης προπονητής μπάσκετ, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε την επιμέλεια του παιδιού τους.
Η Adams έχει δηλώσει αθώα και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε δεκαετίες κάθειρξης.
Η 35χρονη Paige Adams κατηγορήθηκε τον Απρίλιο για «σεξουαλική επαφή με μαθητή», μετά την αιφνίδια παραίτησή της από το Λύκειο Cold Springs, όπου είχε οδηγήσει την ομάδα κοριτσιών μπάσκετ μέχρι το πρωτάθλημα πολιτείας.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Adams φέρεται να αντάλλασσε άσεμνο υλικό με τον έφηβο τουλάχιστον 28 φορές μεταξύ 13 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου, ενώ στις 16 Μαρτίου φέρεται να του ζήτησε να της αποστείλει αντίστοιχο υλικό.
Οι συνήγοροί της ζητούν την απόρριψη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι το φερόμενο θύμα ήταν 18 ετών και δεν είχε καμία σχολική σχέση με το Λύκειο Cold Springs, άρα δεν υπήρχε εκπαιδευτική ή εποπτική σχέση εξουσίας. «Η κατηγορουμένη δεν βρισκόταν ποτέ σε θέση εκπαιδευτικής ή σχολικής εξουσίας έναντι του φερόμενου ως θύματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αίτηση.
Η Adams είχε παρουσιαστεί από τη σχολική περιφέρεια ως «εξαιρετικό πρότυπο για τους νέους της κομητείας Cullman», ενώ αποχώρησε από τη θέση της λίγο μετά την έναρξη της αστυνομικής έρευνας.
Η υπόθεση προκάλεσε και προσωπικές αναταράξεις, καθώς ο σύζυγός της, επίσης προπονητής μπάσκετ, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε την επιμέλεια του παιδιού τους.
Η Adams έχει δηλώσει αθώα και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε δεκαετίες κάθειρξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα