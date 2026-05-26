Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ένας αλεξιπτωτιστής νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση στον αέρα
Συνολικά 11 άτομα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο άλμα - Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας

Ένας αλεξιπτωτιστής έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια άλματος στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ρίτσβιλ, περίπου 88 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σποκάν, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ομαδικής δραστηριότητας με αλεξίπτωτα, σύμφωνα με το ABC News.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από αναφορά για «ιατρικό επείγον περιστατικό» που αφορούσε δύο αλεξιπτωτιστές οι οποίοι χρειάζονταν άμεση ιατρική βοήθεια.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Άνταμς, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ενημερώθηκαν ότι είχε προηγηθεί σύγκρουση στον αέρα, με αποτέλεσμα ένας από τους αλεξιπτωτιστές να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε ιατρική μονάδα για περαιτέρω περίθαλψη.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, συνολικά 11 άτομα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο άλμα.

Οι Αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι οι καιρικές συνθήκες δεν φαίνεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα.

