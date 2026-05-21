SpaceX: Έτοιμη για την ιστορική εισαγωγή στην Wall Street που θα κάνει τον Έλον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο

SpaceX ανακοίνωσε τα σχέδιά της για δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγμάτευση των μετοχών της στο αμερικανικό χρηματιστήριο σε μία κίνηση που ενδέχεται να εξελιχθεί στηστην ιστορία της Wall Street.Η εταιρεία του Έλον Μασκ σχεδιάζει να εισαχθεί με το σύμβολο SPCX, πιθανότατα ήδη από τον επόμενο μήνα, ενώ η αποτίμησή της εκτιμάταιΗ πλειοψηφική συμμετοχή του Μασκ στη SpaceX θα μπορούσε να εκτοξεύσει την προσωπική του περιουσίακαθώς το μερίδιό του αποτιμάται σε περισσότερα από 600 δισ. δολάρια.Ο επικεφαλής της Tesla είχε ήδη γίνει πέρυσι ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε καθαρή περιουσία 500 δισ. δολαρίων.Η SpaceX δραστηριοποιείται στην, στη δορυφορική υπηρεσία internet, ενώ έχει πλέον ενσωματώσει και τις δραστηριότητες της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνηςΣύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της IPO, η SpaceX κατέγραψε το 2025αλλά εμφάνισεΤο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πωλήσεις έφτασαν τα 4,7 δισ. δολάρια, με ζημιές 4,3 δισ. δολαρίων.Ο ισολογισμός της εταιρείας εμφανίζει περιουσιακά στοιχεία ύψους 102 δισ. δολαρίων, κυρίως πυραύλους και τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά καιπου ξεπερνά τα 60,5 δισ. δολάρια.Η εταιρεία προειδοποίησε επίσης για πιθανές νομικές δαπάνες άνω των 500 εκατ. δολαρίων, λόγω σειράς δικαστικών υποθέσεων.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταιπου υποστηρίζουν ότι το chatbot Grok της xAI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία deepfakes γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.Παράλληλα, η SpaceX αντιμετωπίζει υποθέσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής, ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και καταγγελίες για μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες moderation περιεχομένου.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να απορροφήσει πλήρως την xAI στη SpaceX, ενοποιώντας τις δραστηριότητές του στην τεχνητή νοημοσύνη.



Συμφωνία δισεκατομμυρίων με την Anthropic

Το ενημερωτικό δελτίο αποκάλυψε και τη συμφωνία της SpaceX με την Anthropic, δημιουργό του Claude AI.



Η Anthropic θα καταβάλλει 15 δισ. δολάρια ετησίως για πρόσβαση σε data centers της xAI στις νότιες ΗΠΑ.



Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα του Μασκ σε δικαστική διαμάχη με την OpenAI και τον επικεφαλής της, Σαμ Άλτμαν, σχετικά με τη μετατροπή της εταιρείας πίσω από το ChatGPT σε κερδοσκοπική επιχείρηση.