Επιμένει στη Γαλάζια Πατρίδα η Τουρκία με νομοσχέδιο για «κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»

Ερώτημα τι ακριβώς είναι αυτές οι «θαλάσσιες περιοχές με ειδικό καθεστώς» που θα κηρύσσει ο πρόεδρος της Τουρκίας σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμη κηρυχθεί ΑΟΖ

Ο στόχος της τουρκικής πλευράς είναι να προσδώσει θεσμική βαρύτητα στο πλαίσιο των διεκδικήσεών της, κάτι που αναμένεται να περιπλέξει τις όποιες προσπάθειες συνομιλιών γίνουν στο πλαίσιο και του Πολιτικού Διαλόγου (που παραμένει παγωμένος σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο της οριοθέτησης), αλλά και επί του πεδίου να υπάρχει «νομικό πλαίσιο», το οποίο θα επικαλείται πλέον η Άγκυρα για παρεμβάσεις σε περίπτωση άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας σε περιοχές για τις οποίες η Τουρκία διατηρεί διεκδικήσεις και οι οποίες, σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα, φθάνουν μέχρι το μέσο του Αιγαίου.