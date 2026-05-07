Στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Βραζιλίας για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Δεν ξέρουμε αν θα βοηθήσει η επίσκεψη, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα, παραδέχεται Βραζιλιάνος αξιωματούχος
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έφτασε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα στην ατζέντα τους το εμπόριο, την ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά.
Η Μπραζίλια ελπίζει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών, μετά την ένταση που επικράτησε πέρυσι, κυρίως λόγω της επιβολής δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον σύμμαχό του, τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, που δικάστηκε και καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος.
«Δεν ξέρουμε αν θα βοηθήσει η επίσκεψη», είπε ένας Βραζιλιάνος αξιωματούχος που συμμετείχε στην οργάνωση της συνάντησης. «Είναι όμως καλύτερη επιλογή από το να μην κάναμε τίποτα», πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν αναμένει εξάλλου ότι θα υπογραφεί σύντομα μια συμφωνία για την εκμετάλλευση των σπάνιων γαιών της χώρας, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δυσκολεύονται να καταλήξουν ακόμη και σε ένα απλό μνημόνιο κατανόησης.
