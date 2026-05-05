Axios: Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν για την «Επιχείρηση Ελευθερία» και ζήτησαν να μην παρέμβει
Ο Λευκός Οίκος αποσκοπούσε να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης με την Τεχεράνη - Μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drone έσπευσε να τις υποβαθμίσει και δηλώνει ότι η εκεχερία παραμέμει σε ισχύ
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσε το Ιράν για την αμερικανική επιχείρηση για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ πλοία χωρών που δεν είχαν εμπλοκή στον πόλεμο και μάλιστα προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβη.
Η προειδοποίηση ήρθε την Κυριακή, λίγες ώρες πριν αρχίσει η Επιχείρηση Ελευθερία. Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανήγγειλε την επιχείρηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει.
Το ιδιωτικό μήνυμα, όπως σημειώνει το Axios που φέρνει στη δημοσιότητα την πληροφορία, υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος αποσκοπούσε να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης.
Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων του αμερικανικού ναυτικού, εμπορικών πλοίων αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και σήμερα, είχαμε νέο συναγερό στα Εμιράτα.
Πάντως, σήμερα Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις και ισχυρίστηκαν ότι η εκεχειρία παρέμενε σε ισχύ.
Ο στρατηγός είπε ευθέως ότι οι επιθέσεις «είναι κάτω από το όριο της επανέναρξης μείζονος κλίμακας επιχειρήσεων». Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο ανοιχτά όσο και διακριτικά με τους Ιρανούς» για τη διεξαγωγή της επιχείρησης».
«Αυτή τη στιγμή, η εκεχειρία είναι σε ισχύ», ξεκαθάρισε ο υπουργός που υπονόησε ότι ενέργειες όπως οι χθεσινές γίνονται χωρίς την άδεια της ιρανικής ηγεσίας, η οποία και «πρέπει να χαλιναγωγήσει» όσους τις πράττουν.
Αυτό παρά το ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για την επανέναρξη των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.
