Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ιράν Επίθεση Drones Πύραυλοι

Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα

Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων

Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Όπως αναφέρουν «τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ», ανέφερε το υπουργείο στο X.



Χθες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στο πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα, στα Εμιράτα, έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν τρεις Ινδοί  που νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης