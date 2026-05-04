Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση

Το υπουργείο Ναυτιλίας της χώρας έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο, ενώ ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας δήλωσε ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα