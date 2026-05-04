Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5), όταν ένα φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη υλικές ζημιές, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στα Στενά του Ορμούζ. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επίθεση ή κάτι άλλο.

Το πλοίο HMM Namu βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν συνέβη το περιστατικό. Το πλοίο είχε 24 μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων έξι Νοτιοκορεάτες και 18 αλλοδαποί. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά μπήκαν στον Κόλπο για να σπάσουν τον ιρανικό αποκλεισμό και ότι δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ «και συνεχίζουν την πορεία τους». Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι εμπόδισε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να μπει στον Κόλπο.
