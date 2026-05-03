Μικροσκοπικός χάλκινος ρωμαϊκός φαλλός 1.800 ετών ανακαλύφθηκε στην Αγγλία, πιστεύεται ότι το είχαν για γούρι
Ένα «μικροσκοπικό» ρωμαϊκό αντικείμενο σε σχήμα φαλλού, το οποίο πιστεύεται ότι προοριζόταν να φέρει καλή τύχη, ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους που πραγματοποιούσαν ανασκαφές σε έκταση γύρω από έναν σύλλογο κρίκετ στην Αγγλία.

Ο χάλκινος φαλλός, ηλικίας 1.800 ετών, ανακαλύφθηκε στον Σύλλογο Κρίκετ του Κάρλαϊλ στην Κάμπρια, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν το 2017. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο χώρος φιλοξενούσε ένα αρχαίο λουτρό και έχουν ήδη βρει θραύσματα αγγείων, κομμάτια κολόνων και διάφορα μεγάλα πέτρινα κεφάλια.


Ο διευθυντής του χώρου, Φρανκ Τζέκο, είπε ότι οι Ρωμαίοι ήταν «εξαιρετικά προληπτικοί» και ότι ο φαλλός προοριζόταν να είναι «φυλαχτό» που φέρνει καλοτυχία. «Είναι ο πρώτος μας μικρός φαλλός, είναι μικροσκοπικός, έχει μήκος περίπου 3 εκατοστά, αλλά είναι όμορφα κατασκευασμένος από μπρούντζο», είπε ο Τζέκο.

Είπε ότι τέτοια ενθύμια συχνά προσδένονταν σε ζώνες, χαράζονταν σε τοίχους ή φοριούνταν ως κοσμήματα «για να σε προστατεύουν». 
Κατά τη διάρκεια των ετήσιων ανασκαφών τους, οι εθελοντές της ομάδας έχουν βρει χιλιάδες σημαντικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων από την Εποχή του Χαλκού, τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο και την Εδουαρδιανή περίοδο, είπε ο Τζέκο. «Η ανακάλυψη προσφέρει μια φανταστική εικόνα για το πώς σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι που ζούσαν στο Κάρλαϊλ πριν από 1.800 χρόνια. Όλοι μας αφιερώνουμε τεράστιο χρόνο σε αυτό το έργο για να το κάνουμε να πετύχει.

«Η χαρά του να βγάζεις ένα κομμάτι αγγείου από το έδαφος που δεν έχει αγγιχτεί εδώ και χρόνια είναι απίστευτη

Νέα αντικείμενα από την ανασκαφή έχουν εκτεθεί στο Μουσείο και Γκαλερί Tullie.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

