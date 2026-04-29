Η καυστική απάντηση του Κίμελ στον Τραμπ με ατάκα του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ για την... ηλικία του

Συνεχίζεται η κόντρα του γνωστού παρουσιαστή με τον Λευκό Οίκο για τη φράση «μέλλουσα χήρα» που χρησιμοποίησε για τη Μελάνια - H Disney τον στηρίζει για την ώρα, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση μέσω της ανανέωσης τηλεοπτικών αδειών

Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Λευκό Οίκο, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί πίεση στο ABC, το κανάλι που φιλοξενεί τον παρουσιαστή, μέσω της διαδικασίας ανανέωσης των τηλεοπτικών αδειών.



Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο της Τρίτης της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», ο Κίμελ δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εξελίξεις γύρω από τη μητρική εταιρεία του δικτύου, τη Disney, η οποία βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αντίθετα, αξιοποίησε ένα σατιρικό μονόλογο από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να σχολιάσει δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον γάμο του με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.







Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον 63χρονο γάμο των γονιών του και, απευθυνόμενος στη σύζυγό του, σχολίασε αστειευόμενος: «Αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, αγάπη μου, συγγνώμη». Τότε, ο Κίμελ, με σαρκαστικό ύφος, σχολίασε: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε αστείο για τον θάνατό του;».



«Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για την ηλικία του και την επόμενη μέρα θα έκανε ο ίδιος αστείο για την ηλικία του», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.





Η Disney στηρίζει, μέχρι στιγμής, τον Κίμελ Η Disney, στην οποία ανήκει το ABC, έχει μέχρι στιγμής στηρίξει τον Κίμελ, παρά τις πιέσεις από τον Τραμπ και συνεργάτες του για την απομάκρυνσή του. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ζήτησε από την εταιρεία να ξεκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των σταθμών της νωρίτερα από το προβλεπόμενο, κίνηση που ερμηνεύεται ευρέως ως αντίποινα.



Η FCC δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Κίμελ, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση σχετίζεται με έρευνα για τις πολιτικές διαφορετικότητας της Disney, τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει. Ωστόσο, η εταιρεία απάντησε ότι λειτουργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες» και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της μέσω των αρμόδιων νομικών διαδικασιών, επικαλούμενη την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.



Η αντιπαράθεση έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την κριτική του Κίμελ προς τον Τραμπ. Μονάχα ο μονόλογος της Δευτέρας συγκέντρωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες.



Η «μέλλουσα χήρα» Η ένταση ξεκίνησε μετά από σχόλιο του Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «μέλλουσα χήρα», εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για «ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο» για τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.



Νέα απάντηση, αυτή τη φορά με σάτιρα μέσα από την εκπομπή του, έδωσε οστονκαι τον Λευκό Οίκο, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί πίεση στο ABC, το κανάλι που φιλοξενεί τον παρουσιαστή, μέσω της διαδικασίας ανανέωσης των τηλεοπτικών αδειών.Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο της Τρίτης της εκπομπής, ο Κίμελ δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εξελίξεις γύρω από τη μητρική εταιρεία του δικτύου, τη, η οποία βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αντίθετα, αξιοποίησε ένα σατιρικό μονόλογο από την επίσκεψη τουκαι της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να σχολιάσει δηλώσεις τουγια τον γάμο του με την Πρώτη Κυρία,Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον 63χρονο γάμο των γονιών του και, απευθυνόμενος στη σύζυγό του, σχολίασε αστειευόμενος: «Αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, αγάπη μου, συγγνώμη». Τότε, ο, με σαρκαστικό ύφος, σχολίασε:πρόσθεσε ο παρουσιαστής., στην οποία ανήκει το, έχει μέχρι στιγμής στηρίξει τον Κίμελ, παρά τις πιέσεις από τον Τραμπ και συνεργάτες του για την απομάκρυνσή του. Παράλληλα, ηζήτησε από την εταιρεία να ξεκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των σταθμών της νωρίτερα από το προβλεπόμενο, κίνηση που ερμηνεύεται ευρέως ως αντίποινα.Η FCC δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση σχετίζεται με έρευνα για τις πολιτικές διαφορετικότητας της, τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει. Ωστόσο, η εταιρεία απάντησε ότι λειτουργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες» και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της μέσω των αρμόδιων νομικών διαδικασιών, επικαλούμενη την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.Νομικοί εκτιμούν ότι η Disney έχει ισχυρές πιθανότητες να επικρατήσει σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη, αν και η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια. «Είναι θετικό ότι η Disney αντιδρά, καθώς έχει την Πρώτη Τροπολογία με το μέρος της», δήλωσε η δημοκρατική επίτροπος της FCC,Η αντιπαράθεση έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την κριτική του Κίμελ προς τον Τραμπ. Μονάχα ο μονόλογος της Δευτέρας συγκέντρωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες.Η ένταση ξεκίνησε μετά από σχόλιο του Κίμελ για τητην οποία χαρακτήρισε «μέλλουσα χήρα», εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για «ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο» για τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.





Μετά από το περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν τον Κίμελ ότι υποκινεί βία, κάτι που ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτροπή σε δολοφονία. Το γνωρίζουν αυτό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά έχει ταχθεί κατά της ένοπλης βίας. «Ήταν ένα πολύ ελαφρύ αστείο που αφορούσε το γεγονός ότι αυτός είναι σχεδόν 80 ετών και αυτή είναι νεότερη από εμένα», δήλωσε ο Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας το βράδυ.



Την ίδια ώρα, η κίνηση της FCC προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και σε συντηρητικούς κύκλους. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ δήλωσε ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να λογοκρίνει τον λόγο και η FCC δεν πρέπει να λειτουργεί σαν αστυνομία λόγου», ενώ δεκάδες Δημοκρατικοί κατήγγειλαν την ενέργεια ως αυταρχική.



Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πρώτης Τροπολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζαμίλ Τζάφερ, προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ελέγχου της πληροφόρησης. Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέσα ενημέρωσης ευθυγραμμισμένα με την κυβέρνηση, με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.