Πάνω από 100 μετανάστες σε ένα πλοίο που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη διέσωσε η γαλλική ακτοφυλακή
Ο αριθμός όσων έχουν διασχίσει φέτος το θαλάσσιο πέρασμα είναι μειωμένος κατά 37% σε σχέση με πέρυσι
Η γαλλική ακτοφυλακή διέσωσε 106 άτομα που ταξίδευαν μέσα σε ένα πλεούμενο, το οποίο υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να διασχίσουν τη Μάγχη.
Το σκάφος εντοπίστηκε το Σάββατο, αναφέρει το BBC, ενώ οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε σκάφος διάσωσης και μεταφέρθηκαν στο Καλαί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.
Οι Αρχές παρενέβησαν αρχικά για να σώσουν επτά άτομα που αντιμετώπισαν δυσκολίες, μεταξύ τους και μια γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο.
Η διάσωση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η Βρετανία και η Γαλλία συνήψαν συμφωνία ύψους 662 εκατομμυρίων λιρών με σκοπό να αποτρέψουν τους μετανάστες από το να πραγματοποιούν το επικίνδυνο ταξίδι.
Άλλα έξι άτομα διασώθηκαν σε διαφορετικό περιστατικό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σε 119.
Από τις αρχές του 2026 ως τις 22 Απριλίου, συνολικά 6.077 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη, συνήθως μέσα σε μικρά πλεούμενα, ποσοστό μειωμένο κατά 37% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
