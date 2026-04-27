Πάνω από 100 μετανάστες σε ένα πλοίο που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη διέσωσε η γαλλική ακτοφυλακή
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Μετανάστες Βρετανία

Ο αριθμός όσων έχουν διασχίσει φέτος το θαλάσσιο πέρασμα είναι μειωμένος κατά 37% σε σχέση με πέρυσι

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η γαλλική ακτοφυλακή διέσωσε 106 άτομα που ταξίδευαν μέσα σε ένα πλεούμενο, το οποίο υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να διασχίσουν τη Μάγχη.

Το σκάφος εντοπίστηκε το Σάββατο, αναφέρει το BBC, ενώ οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε σκάφος διάσωσης και μεταφέρθηκαν στο Καλαί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι Αρχές παρενέβησαν αρχικά για να σώσουν επτά άτομα που αντιμετώπισαν δυσκολίες, μεταξύ τους και μια γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο.

Η διάσωση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η Βρετανία και η Γαλλία συνήψαν συμφωνία ύψους 662 εκατομμυρίων λιρών με σκοπό να αποτρέψουν τους μετανάστες από το να πραγματοποιούν το επικίνδυνο ταξίδι.

Άλλα έξι άτομα διασώθηκαν σε διαφορετικό περιστατικό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σε 119.

Από τις αρχές του 2026 ως τις 22 Απριλίου, συνολικά 6.077 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη, συνήθως μέσα σε μικρά πλεούμενα, ποσοστό μειωμένο κατά 37% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

