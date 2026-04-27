Με τα συντρίμμια του πολέμου ξαναφτιάχνουν τους δρόμους στη Γάζα οι Παλαιστίνιοι

Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά για τους Παλαιστίνιους αυτό είναι η έναρξη ενός νέου πολέμου, ανοικοδόμησης και αποκατάστασης των υποδομών





#WATCH: Palestinians are using war rubble to repave streets ​destroyed during #Israel’s two-year assault on #Gaza, crushing concrete and metal into pavement under a #UN-run project https://t.co/GE3EIH5YIf pic.twitter.com/j6MGYS5e9x — Arab News (@arabnews) April 27, 2026





Παλαιστίνιοι χρησιμοποιούν συντρίμμια που άφησε ο πόλεμος για να ξαναφτιάξουν δρόμους που καταστράφηκαν στη διάρκεια του διετούς πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, σπάζοντας μπετόν και μέταλλο και μετατρέποντάς το σε οδόστρωμα βάσει ενός προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση των κατεστραμμένων πόλεών τους.Το σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) έρχεται καθώς καμία πρόοδος δεν υπάρχει στο σχέδιο για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που υποτίθεται ότι θα οικοδομούσε πάνω στην κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο εξασφαλίζοντας βοήθεια και ανοικοδομώντας τον θύλακα από το μηδέν.Είναι μια προσπάθεια του ΟΗΕ και των Παλαιστινίων να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος τοπικά προκειμένου να καθαρίσουν βουνά από μπάζα που σύμφωνα με αξιωματούχους εμποδίζουν την πρόσβαση σε πηγάδια και νοσοκομεία και την επανεκκίνηση της οικονομίας.Ο Αλεσάντρο Μράκιτς, επικεφαλής του γραφείου του UNDP στη Γάζα, δήλωσε πως η περιοχή αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μεταπολεμικά με τα μπάζα να ανέρχονται σε 61 εκατομμύρια τόνους σύμφωνα με εκτιμήσεις.«Πέρα από τη συγκέντρωση των μπάζων, έχουμε αρχίσει να ταξινομούμε, έχουμε αρχίσει να σπάμε, και έτσι, να τα επαναχρησιμοποιούμε», είπε ο Μράκιτς. «Έχουμε χρησιμοποιήσει σχεδόν την ίδια ποσότητα με αυτήν που συγκεντρώσαμε».Ο Μράκιτς δήλωσε πως οι ομάδες του UNDP, που στελεχώνονται από Παλαιστίνιους εργάτες, χρησιμοποιούν τα συντρίμμια για να «αποκαταστήσουν δρόμους και να λιθοστρώσουν περιοχές για καταφύγια και κοινοτικές κουζίνες».Στη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, Παλαιστίνιοι χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να ανοίξουν δρόμο ανάμεσα σε βουνά κατεστραμμένου μπετόν, με σύννεφα σκόνης να υψώνονται από τα ερείπια, καθώς οι εργάτες ξεδιαλέγουν στρεβλωμένα μέταλλα και συντρίμμια από κατεστραμμένα κτίρια.Η πρόοδος επιβραδύνεται λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν κάτω από τα ερείπια, λένε αξιωματούχοι. Προτού μπορέσουν να απομακρύνουν τα συντρίμμια, οι χώροι πρέπει να ελέγχονται για τυχόν πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, σε συντονισμό με την υπηρεσία αποναρκοθέτησης του ΟΗΕ.Για τους Παλαιστίνιους εργάτες, οι κίνδυνοι είναι απτοί.«Δεν μπορώ να βρω άλλη πηγή εισοδήματος, αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτή τη δουλειά. Μπορεί να τραυματιστείς», δήλωσε ο Ιμπραχίμ αλ Σαρσάουι, 32 ετών.

Είπε πως η τοποθεσία της δουλειάς κοντά στη γραμμή εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος σε αδέσποτα ισραηλινά πυρά.



Ο καθαρισμός των ερειπίων στη Γάζα μπορεί να χρειαστεί επτά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, λέει το UNDP, που διασφαλίζει γρήγορη, ανεμπόδιστη πρόσβαση για βαριά μηχανήματα και σχετικές προμήθειες καυσίμων, που είναι γενικά σπάνιες στη Γάζα λόγω των ισραηλινών περιορισμών.



Το Ισραήλ επικαλείται ανησυχίες για την ασφάλειά του για να δικαιολογήσει τους περιορισμούς που επιβάλλει στη Γάζα, όπου εξαπέλυσε την επίθεσή του έπειτα από τις υπό την ηγεσία της Χαμάς επιθέσεις στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.



Το UNDP έχει απομακρύνει μέχρι τώρα περίπου 287.000 τόνους ερειπίων όμως αυτά είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου» σύμφωνα με τον Μράκιτς.



Η ανάκαμψη και η ανοικοδόμηση στον μικροσκοπικό θύλακα θα απαιτήσει 71,4 δισεκ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την τελική Ταχεία Αποτίμηση των Ζημιών και των Αναγκών στη Γάζα που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτόν τον μήνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.



«Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά αυτό είναι η έναρξη ενός νέου πολέμου», δήλωσε ο Σόμπι Νταούντ, ένας 60χρονος εκτοπισμένος Παλαιστίνιος που ζει σε καταυλισμό αντισκήνων στη Χαν Γιουνις.



Αυτός «ο νέος πόλεμος», πρόσθεσε, είναι ένας πόλεμος «ανοικοδόμησης έναρξης απομάκρυνσης των ερειπίων, και αποκατάστασης υποδομών, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, λυμάτων, σχολείων και δρόμων».