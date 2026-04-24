«Επιτέλους, πρώτη φορά χωρίς Ρώσους η Σύνοδος Κορυφής»: Το καρφί Τουσκ για τον Όρμπαν
«Επιτέλους, πρώτη φορά χωρίς Ρώσους η Σύνοδος Κορυφής»: Το καρφί Τουσκ για τον Όρμπαν
Η ατάκα Τουσκ αφορούσε και εμμέσως τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο , γνωστό για τα φιλορωσικά του αισθήματα
Είναι «τεράστια η ανακούφιση» μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών γιατί «για πρώτη φορά εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν Ρώσοι στην αίθουσα», είπε στους δημοσιογράφους ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ από την Κύπρο και τη άτυπη Σύνοδο Κορυφής.
Αμέσως όμως, όπως αναφέρει το Politico, έκλεισε το μάτι βλέποντας τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο να περνά στο βάθος.
Ο Τουσκ υπονοούσε ότι δεν μετέχει πια στις συνόδους ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, μετά την πρόσφατη ήττα του στις εκλογές και, αφετέρου, τα φιλορωσικά αισθήματα του Φίτσο.
Ο Πολωνός πρωθυπουργός έσπευσε να προσθέσει ότι «είναι αστείο».
Αργότερα δημοσίευσε στο X τη φράση «όχι Ρώσοι στην αίθουσα» στο X χωρίς να αναφέρει τον Φίτσο.
Ο Φίτσο διαχρονικά διαφωνούσε με την ευρωπαϊκή πολιτική για την Ουκρανία και πλέον, μετά την ήττα του Όρμπαν, είναι περισσότερο απομονωμένος στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο.
Διπλωμάτες και αξιωματούχοι περιγράφουν μια «εντελώς νέα ατμόσφαιρα» στις συνεδριάσεις της ΕΕ μετά την απομάκρυνση του Όρμπαν, με φακέλους που είχαν παραμείνει στάσιμοι εδώ και καιρό, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση και η βοήθεια προς την Ουκρανία, να «ξεκολλούν».
Ο Πολωνός ηγέτης χαιρέτισε εξάλλου τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ ως απόδειξη ότι «οι δημοκράτες δεν είναι χαμένοι». Επισήμανε τα παρόμοια αποτελέσματα στη Βαρσοβία, το Βουκουρέστι, το Κισινάου και τη Βουδαπέστη ως απόδειξη ότι «υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη, για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου».
Αμέσως όμως, όπως αναφέρει το Politico, έκλεισε το μάτι βλέποντας τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο να περνά στο βάθος.
Ο Τουσκ υπονοούσε ότι δεν μετέχει πια στις συνόδους ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, μετά την πρόσφατη ήττα του στις εκλογές και, αφετέρου, τα φιλορωσικά αισθήματα του Φίτσο.
Ο Πολωνός πρωθυπουργός έσπευσε να προσθέσει ότι «είναι αστείο».
Αργότερα δημοσίευσε στο X τη φράση «όχι Ρώσοι στην αίθουσα» στο X χωρίς να αναφέρει τον Φίτσο.
European Council meeting. For the first time in years there are no Russians in the room. Huge relief.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 24, 2026
Διπλωμάτες και αξιωματούχοι περιγράφουν μια «εντελώς νέα ατμόσφαιρα» στις συνεδριάσεις της ΕΕ μετά την απομάκρυνση του Όρμπαν, με φακέλους που είχαν παραμείνει στάσιμοι εδώ και καιρό, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση και η βοήθεια προς την Ουκρανία, να «ξεκολλούν».
Ο Πολωνός ηγέτης χαιρέτισε εξάλλου τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ ως απόδειξη ότι «οι δημοκράτες δεν είναι χαμένοι». Επισήμανε τα παρόμοια αποτελέσματα στη Βαρσοβία, το Βουκουρέστι, το Κισινάου και τη Βουδαπέστη ως απόδειξη ότι «υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη, για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
