Δείτε βίντεο: Οι IDF αποκάλυψαν κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ «θαμμένο» κάτω από κατάστημα με ρούχα στον Λίβανο
Υπόγειο κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ «θαμμένο» κάτω από κατάστημα με ρούχα σε πόλη του Νοτίου Λιβάνου αποκάλυψαν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, οι IDF αναφέρουν ότι ανακάλυψαν ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ, 25 μέτρα κάτω από ένα κατάστημα ρούχων στην πόλη Χιάμ του νότιου Λιβάνου.
Μέσα στη σήραγγα, ο στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα βρήκαν όπλα και πολλά δωμάτια που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ένοπλη οργάνωση «για τη διαχείριση των μαχών».
Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται αρχικά στο πλάνο σειρά από κρεμάστρες με ρούχα επάνω τους, και στη συνέχεια μια μεγάλη τρύπα, όπου μια σκάλα οδηγεί στον χώρο που σύμφωνα με τους Ισραηλινούς είναι κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ.
Όπλα, φυσίγγια και πολλοί διάδρομοι φαίνονται στο βιντεοληπτικό υλικό, καθώς οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού κατέβηκαν και επιθεώρησαν τον χώρο.
Δείτε το βίντεο
The IDF says it uncovered an underground Hezbollah command center, 25 meters below a clothing store in the southern Lebanon town of Khiam.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 23, 2026
Inside the tunnel, the military says troops found weapons and several rooms that were used by Hezbollah "for managing the fighting." pic.twitter.com/NtcOp8pAPN
