Δύο από τις 8 Ιρανές που ζήτησε ο Τραμπ να μην εκτελεστούν, έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες, λέει ΜΚΟ
Μετά την ιρανική δικαιοσύνη, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα στο Όσλο διαψεύδει την εικόνα άμεσου κινδύνου εκτέλεσης - Δύο εκτελέσεις στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ την Τρίτη και την Τετάρτη
Δύο από τις οκτώ Ιρανές γυναίκες για τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε δημόσια από την Τεχεράνη την ακύρωση της εκτέλεσής τους είχαν ήδη αφεθεί ελεύθερες με εγγύηση πριν από τη σχετική ανάρτησή του, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο.
Όπως αναφέρει η οργάνωση, η γιατρός επειγόντων περιστατικών Γκολνάρ Ναραγκί και η Βένους Χοσεΐν Νετζάντ, μέλος της θρησκευτικής κοινότητας των Μπαχάι, είχαν αποφυλακιστεί από τα τέλη Μαρτίου.
Οι δύο γυναίκες είχαν συλληφθεί ξεχωριστά κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, οι οποίες καταπνίγηκαν βίαια από τις ιρανικές αρχές, με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και συλληφθέντες.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ αναδημοσίευσε φωτογραφία έξι γυναικών και δύο ανήλικων κοριτσιών, την οποία είχε κοινοποιήσει συντηρητικός ακτιβιστής, υποστηρίζοντας ότι διώκονται από το ιρανικό καθεστώς.
Η ιρανική δικαιοσύνη αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας ότι ορισμένες από τις γυναίκες έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα, και διευκρίνισε ότι καμία δεν αντιμετωπίζει θανατική ποινή. Ωστόσο, οι περιορισμοί στο διαδίκτυο καθιστούν δύσκολη την επιβεβαίωση των πληροφοριών από ανεξάρτητες πηγές.
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον δύο από τις υπόλοιπες γυναίκες που παραμένουν υπό κράτηση αντιμετωπίζουν κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή. Την ίδια ώρα, καταγράφονται πολλαπλές εκτελέσεις στο Ιράν, κυρίως εις βάρος ατόμων που κατηγορούνται ως κατάσκοποι ή συμμετέχοντες σε διαδηλώσεις, συχνά με την κατηγορία διασύνδεσης με το Ισραήλ.
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας εργαζόταν στην επιτροπή παθητικής άμυνας ενός ευαίσθητου κρατικού οργανισμού και είχε εκτεταμένες επαφές με αξιωματικό της Μοσάντ.
Την Τρίτη, το Ιράν εκτέλεσε έναν άλλο άνδρα σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, κατηγορώντας τον επίσης για επαφές με τη Μοσάντ.
Το Ιράν έχει εκτελέσει περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους από την αρχή του πολέμου, με ορισμένους να κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, άλλους για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στην εξόριστη αντιπολιτευτική ομάδα Οργάνωση Μοτζαχεντίν-ε Χαλκ, ή για τον ρόλο τους στις αναταραχές του Ιανουαρίου.
Δύο εκτελέσεις για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ την Τρίτη και την ΤετάρτηΣτο μεταξύ, το Ιράν εκτέλεσε την Τετάρτη έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα