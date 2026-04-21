Οι δικαστικές αρχές του Ιράν διαψεύδουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις οκτώ γυναίκες που απειλούνται με εκτέλεση
Οι δικαστικές αρχές του Ιράν διαψεύδουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις οκτώ γυναίκες που απειλούνται με εκτέλεση

«Ο Τραμπ για άλλη μια φορά παραπλανήθηκε από τις ψευδείς πληροφορίες. Ορισμένες από τις γυναίκες που λέγεται ότι πρόκειται να εκτελεστούν σύντομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης»,  σύμφωνα με το ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν διαψεύδουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις οκτώ γυναίκες που απειλούνται με εκτέλεση
Το Ιράν διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο πολλές γυναίκες απειλούνται με εκτέλεση στη χώρα αυτή.

Ο Τραμπ ζήτησε να αφεθούν ελεύθερες οκτώ κρατούμενες.

«Ο Τραμπ για άλλη μια φορά παραπλανήθηκε από τις ψευδείς πληροφορίες. Ορισμένες από τις γυναίκες που λέγεται ότι πρόκειται να εκτελεστούν σύντομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις που επισύρουν, το πολύ, ποινή φυλάκισης», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, το ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του στο Truth Social μια ανάρτηση ενός ακτιβιστή που περιλάμβανε τις φωτογραφίες οκτώ γυναικών και το μήνυμα «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Best of Network

Δείτε Επίσης