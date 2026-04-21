Τουλάχιστον 2.454 νεκροί και πάνω από 7.000 τραυματίες στον Λίβανο σε έξι εβδομάδες πολέμου
Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή της εκεχειρίας, ο αριθμός των νεκρών συνεχίζεται να αυξάνεται, καθώς ανακαλύπτονται πτώματα στα ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων
Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στη χώρα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων, από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.
Σύμφωνα με τον οργανισμό διαχείρισης καταστροφών, 7.658 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια αυτών των έξι εβδομάδων πολέμου.
Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας 10 ημερών, ο αριθμός των νεκρών συνεχίζεται να αυξάνεται, καθώς ανακαλύπτονται πτώματα στα ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων.
