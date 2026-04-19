Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Λιβανος Ισραήλ Στρατιώτης

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο

Σε 14 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στρατιώτες από τις αρχές Μαρτίου

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή στο νότιο Λίβανο, όπου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ο διοικητής των εφέδρων Μπαράκ Καλφόν, 48 ετών, πέθανε το Σάββατο αφού τραυματίστηκε την προηγούμενη ημέρα σε περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν άλλοι τρεις στρατιώτες, αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο νότιο Λίβανο, περίπου 3,5 χλμ. από τα σύνορα.

Ο Καλφόν ήταν από τους πρώτους που εισήλθαν σ’ ένα κτίριο, το οποίο στη συνέχεια ανατινάχθηκε.

Ο θάνατός του ανεβάζει στους 14 τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βασίζεται σε στρατιωτικά στοιχεία. Η δεκαήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

