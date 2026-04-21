Το στομάχι της αιγυπτιακής μούμιας έκρυβε αντίγραφο της Ιλιάδας, έμειναν άφωνοι οι αρχαιολόγοι

Μουμιοποίηση στη ρωμαϊκή εποχή στην Οξυρρύγχο

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι για το λόγο που επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο ελληνικό κείμενο για τη διαδικασία της μουμιοποίησης.Η μουμιοποίηση στη ρωμαϊκή εποχή στην Οξυρρύγχο συνδύαζε παραδοσιακά αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά έθιμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς της εποχής εστίαζαν στη συντήρηση των σωμάτων για πάνω από 40 ημέρες, χρησιμοποιώντας νάτριο για την αφυδάτωσή τους και τυλίγοντάς τα σε λινό.Αντί να χρησιμοποιούν παραδοσιακά κανοπικά αγγεία για τη συντήρηση των οργάνων, προτιμούσαν να γεμίζουν το σώμα με συντηρητικά υλικά μαζί με πάπυρους που περιείχαν ελληνική λογοτεχνία, σφραγισμένους με πηλό μέσα στο στήθος ή την πυελική κοιλότητα. Τα φέρετρα και τα περιτυλίγματα συχνά παρουσίαζαν ένα μείγμα αιγυπτιακών και ρωμαϊκών μοτίβων.Μέχρι στιγμής, οι ανασκαφές στην Οξυρύνχο έχουν αποκαλύψει τρεις ασβεστολιθικούς θαλάμους που περιέχουν μούμιες της ρωμαϊκής εποχής και διακοσμημένες ξύλινες σαρκοφάγους. Προηγούμενες ανασκαφές στην αρχαία πόλη οδήγησαν στην ανακάλυψη 52 μούμιων της πτολεμαϊκής εποχής, από τις οποίες περισσότερες από δώδεκα είχαν «χρυσές γλώσσες», σύμβολο της προετοιμασίας για τη μετά θάνατον ζωή.