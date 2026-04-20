Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο στην Ινδία μια μέρα πριν τα εγκαίνιά του από τον Μόντι, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο τμήμα CDU (Μονάδα Απόσταξης Αργού Πετρελαίου) του διυλιστηρίου, ενώ δεν υπήρχαν αναφορές για θύματα - Ακυρώθηκε η αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού της χώρας για λόγους ασφαλείας
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο διυλιστήριο του Ρατζαστάν μια μέρα πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνιά του από τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ndtv η πυρκαγιά ξέσπασε στο τμήμα CDU (Μονάδα Απόσταξης Αργού Πετρελαίου) του διυλιστηρίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social meia φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί να υψώνονται στον ουρανό.
Το διυλιστήριο είναι το πρώτο ολοκαίνουργιο ολοκληρωμένο συγκρότημα διυλιστηρίου και πετροχημικών της Ινδίας στο Πατσπάντρα της Μπαλότρα και αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) και της κυβέρνησης του Ρατζαστάν.
Οι αρχές ακύρωσαν την αυριανή επίσκεψη του Μόνιτ επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά το περιστατικό.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκταση των ζημιών και η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς θα εκτιμηθούν μόνο αφού η κατάσταση σταθεροποιηθεί πλήρως. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι, οι μηχανικοί και το προσωπικό στο διυλιστήριο έχουν λάβει οδηγίες να μετακινηθούν σε ασφαλείς ζώνες.
Δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι εργαζόμενοι ενεργοποίησαν το σύστημα πυρασφάλειας σε μια προσπάθεια να τη θέσουν υπό έλεγχο.
A few minutes ago: A massive fire broke out at the HPCL Pachpadra Refinery in Balotra, Rajasthan, India.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 20, 2026
It happened a day before Prime Minister Narendra Modi was scheduled to inaugurate the refinery tomorrow. pic.twitter.com/oUbCPqrwvO
Αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ινδίας, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες.
Rajasthan: Fire breaks out in a refinery unit ahead of inauguration in Pachpadra pic.twitter.com/kSmLOgOCDA— NDTV (@ndtv) April 20, 2026
