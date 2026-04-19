Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη της σύγκρουσης.



Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ράιτ υποστήριξε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα που δημοσιοποιούνται, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος των συνομιλιών είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται δημόσια.



Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «δημιουργικό διαπραγματευτή», υπογραμμίζοντας ότι αξιοποιεί διαφορετικές μορφές πίεσης και στρατηγικής αβεβαιότητας ως εργαλεία στις συνομιλίες.



Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σύγκρουση μπορεί να ολοκληρωθεί με θετική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η επανεκκίνηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας θα απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά πιθανότατα όχι μεγάλο, εφόσον επαναλειτουργήσει η διέλευση από τα Στενά.



«Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ευχάριστο τέλος σε αυτή τη σύγκρουση».