Βραζιλία, Μεξικό και Ισπανία δεσμεύτηκαν να στείλουν περισσότερη βοήθεια στην Κούβα
Βραζιλία Ισπανία Μεξικό Κούβα

Βραζιλία, Μεξικό και Ισπανία δεσμεύτηκαν να στείλουν περισσότερη βοήθεια στην Κούβα

Σε κοινή τους δήλωση, οι τρεις χώρες τόνισαν ότι ο κουβανικός λαός πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το μέλλον του

Βραζιλία, Μεξικό και Ισπανία δεσμεύτηκαν να στείλουν περισσότερη βοήθεια στην Κούβα
Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Ισπανίας και του Μεξικού δεσμεύθηκαν να εντείνουν την συντονισμένη βοήθεια προς την Κούβα για να μετριάσουν αυτό που χαρακτήρισαν ανθρωπιστική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον αποκλεισμό του νησιού της Καραϊβικής από τις ΗΠΑ.

Σε κοινή τους δήλωση, οι τρεις χώρες απηύθυναν έκκληση για ειλικρινή διάλογο σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι ο κουβανικός λαός πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το μέλλον του.

Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, του προέδρου της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και της ηγέτιδας του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, στη Βαρκελώνη όπου συμμετείχαν στην Παγκόσμια Σύνοδό Κορυφής για την Προοδευτική Κινητοποίηση, που θέτει στόχο την κινητοποίηση κατά της ακροδεξιάς.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

