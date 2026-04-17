Αμερικανοί πεζοναύτες σε πλοία στη Μέση Ανατολή καταγγέλλουν κακής ποιότητας φαγητό και μικρές μερίδες
Αμερικανοί πεζοναύτες σε πλοία στη Μέση Ανατολή καταγγέλλουν κακής ποιότητας φαγητό και μικρές μερίδες

Προβλήματα στον ανεφοδιασμό κατά την παρατεταμένη αποστολή στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν το ηθικό των πληρωμάτων – Μαρτυρίες από USS Abraham Lincoln και USS Tripoli για ελλιπή γεύματα

Αμερικανοί πεζοναύτες σε πλοία στη Μέση Ανατολή καταγγέλλουν κακής ποιότητας φαγητό και μικρές μερίδες
44 ΣΧΟΛΙΑ
Αμερικανοί πεζοναύτες σε πολεμικά πλοία που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή αναφέρουν κακής ποιότητας φαγητό και μικρές μερίδες κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αποστολής κοντά στο Ιράν.

Λόγω της μεγάλης διάρκειας των επιχειρήσεων και των δυσκολιών στον ανεφοδιασμό, τα πληρώματα λαμβάνουν μικρότερες ποσότητες τροφίμων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το ηθικό των στρατιωτών.



Ο Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο USS Tripoli, δήλωσε ότι ανησύχησε όταν είδε φωτογραφία του γεύματος του παιδιού του. Όπως ανέφερε στην USA Today, «ο δίσκος μεσημεριανού ήταν κατά τα δύο τρίτα άδειος και περιείχε μία μικρή κουταλιά ψιλοκομμένου κρέατος και μία μόνο διπλωμένη τορτίγια». Σε άλλη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το USS Abraham Lincoln διακρίνονταν «μία μικρή χούφτα βρασμένα καρότα, ένα στεγνό μπιφτέκι και ένα γκρι κομμάτι επεξεργασμένου κρέατος».
44 ΣΧΟΛΙΑ

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

