Σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία το συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία

Σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία το συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη

Κατά πάσα πιθανότητα ο σκαντζόχοιρος είχε διεισδύσει απαρατήρητος την προηγούμενη ημέρα μέσα στο σούπερ-μαρκετ

Σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία το συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη
Ένας σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία το συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ-μάρκετ στη δυτική Γερμανία αφού φαίνεται πως παγιδεύτηκε μέσα σ' αυτό στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν αφού ήχησε ο συναγερμός, βρήκαν το ζώο στο χώρο της εισόδου του καταστήματος στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως «τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και, απ' ό,τι φαίνεται, χωρίς εγκληματική πρόθεση».



Κατά πάσα πιθανότητα ο σκαντζόχοιρος είχε διεισδύσει απαρατήρητος την προηγούμενη ημέρα μέσα στο σούπερ-μαρκετ και, όταν το κατάστημα έκλεισε, οι υπεύθυνοι τον κλείδωσαν μέσα σ' αυτό χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία του.

Στη συνέχεια έκανε τον συναγερμό να σημάνει ενώ εξερευνούσε το σούπερ-μάρκετ.

Το ζώο υποβλήθηκε σε σύντομη εξέταση από κτηνίατρο, πριν αφεθεί ελεύθερο σώο και αβλαβές.

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