Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
«Μικρά μου σωθήκατε»: Αγρότισσα στην Ισπανία συγκινήθηκε όταν επέστρεψε στην καμένη φάρμα της και βρήκε ζωντανά τα 3 γαϊδούρια της, δείτε βίντεο
«Μικρά μου σωθήκατε»: Αγρότισσα στην Ισπανία συγκινήθηκε όταν επέστρεψε στην καμένη φάρμα της και βρήκε ζωντανά τα 3 γαϊδούρια της, δείτε βίντεο
«Καημένα μου, πάμε πίσω στο σπίτι μας» είπε στα γαϊδουράκια η γυναίκα από την Ισπανία
Μια μοναδική στιγμή έζησε αγρότισσα στην Ισπανία όταν επέστρεψε στην καμένη περιουσία της και βρήκε ζωντανά τα τρία γαϊδουράκια της.
Όταν η αγρότισσα που είχε εγκαταλείψει την περιοχή καθώς υπήρχε κίνδυνος από τις φλόγες, είδε τα τρία γαϊδουράκια είπε «είναι το καλύτερο πράγμα που είδα σήμερα το απόγευμα, είναι και τα τρία ζωντανά».
«Τι χαρά! Μικρά μου σωθήκατε» συνέχιζε να λέει η γυναίκα συγκινημένη από την απρόσμενη εξέλιξη.
«Γειά σας αγόρια μου, όλα κάηκαν γύρω, δόξα τω Θεώ σωθήκατε» πρόσθεσε η αγρότισσα καταγράφοντας την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά.
«Καημένα μου, πάμε πίσω στο σπίτι μας» κατέληξε η γυναίκα από την Ισπανία.
Δείτε το βίντεο:
Όταν η αγρότισσα που είχε εγκαταλείψει την περιοχή καθώς υπήρχε κίνδυνος από τις φλόγες, είδε τα τρία γαϊδουράκια είπε «είναι το καλύτερο πράγμα που είδα σήμερα το απόγευμα, είναι και τα τρία ζωντανά».
«Τι χαρά! Μικρά μου σωθήκατε» συνέχιζε να λέει η γυναίκα συγκινημένη από την απρόσμενη εξέλιξη.
«Γειά σας αγόρια μου, όλα κάηκαν γύρω, δόξα τω Θεώ σωθήκατε» πρόσθεσε η αγρότισσα καταγράφοντας την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά.
«Καημένα μου, πάμε πίσω στο σπίτι μας» κατέληξε η γυναίκα από την Ισπανία.
Δείτε το βίντεο:
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