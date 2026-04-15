Το «μεγάλο παζάρι» του Μάγιαρ με τις Βρυξέλλες: Τι επιδιώκει ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός με τις πρώτες του παρασκηνιακές κινήσεις
Σύμφωνα με το Politico, ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας επιχειρεί με το «καλημέρα» μια σαφή αλλαγή πορείας, επιδιώκοντας να βάλει τέλος στις τεταμένες σχέσεις της κυβέρνησης Όρμπαν με την ΕΕ - Στο επίκεντρο η προώθηση μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου
Σε ένα πολιτικό «μεγάλο παζάρι» με την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προχωρά ο εν αναμονή πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με τις Βρυξέλλες και να ξεμπλοκάρει δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια που είχαν παγώσει τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με το Politico, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο συνεργασίας μετά τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.
Βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι η αποδέσμευση περίπου 18 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, καθώς και η πρόσβαση σε περίπου 16 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών αμυντικών δανείων.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα η Βουδαπέστη επιδιώκει να σταματήσει το πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ ημερησίως που έχει επιβληθεί για τη στάση της στο μεταναστευτικό. Όπως αναφέρει το Politico, η αποδέσμευση των πόρων συνδέεται με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη της ΕΕ.
Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ανταλλάγματα σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άρση του ουγγρικού βέτο για το πακέτο χρηματοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και η στήριξη νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Μάγιαρ εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αποφάσεις της ΕΕ, επιχειρώντας παράλληλα να διατηρήσει πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας.
Ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων κινδυνεύει να χαθεί εάν δεν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις έως τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, η ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει ο Μάγιαρ του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα σε αλλαγές στο δικαστικό σύστημα και στη λειτουργία των θεσμών.
Παρά το θετικό κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική και αναμένεται να αξιολογήσει την πρόοδο της Ουγγαρίας τους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με το Politico, η διαδικασία του Άρθρου 7 της ΕΕ παραμένει σε εξέλιξη, με νέα συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών να προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου, σε μια περίοδο που αναμένεται καθοριστική για την επόμενη ημέρα στις σχέσεις Βουδαπέστης - Βρυξελλών.
Τι θα επιδιώξει ο Μάγιαρ
Μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου και αποκατάσταση εμπιστοσύνηςΣτο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μάλιστα ο Μάγιαρ εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει ακόμη και στην ένταξη της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Το παράδειγμα της Πολωνίας και η πίεση χρόνουΣημαντικό θεωρείται και το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Σύμφωνα με το Politico, η εμπειρία της Πολωνίας, όπου ξεμπλοκαρίστηκαν πάνω από 100 δισ. ευρώ μετά από δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, αποτελεί παράδειγμα για τη νέα ουγγρική κυβέρνηση.
