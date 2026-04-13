Ο Πέτερ Μάγιαρ κηρύσσει ιστορική νίκη στις εκλογές της Ουγγαρίας: «Τα καταφέραμε, ανακτήσαμε τη χώρα μας»

«Η Ουγγαρία θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη», δήλωσε ο ηγέτης της Tisza – Συνθήματα «Ρώσοι, φύγετε» στη συγκέντρωση νίκης - Παραδοχή ήττας από τον Βίκτορ Όρμπαν





Κλείσιμο



Συγκέντρωση νίκης πραγματοποίησε ο ηγέτης της Tisza, Πέτερ Μάγιαρ , μετά την ομιλία παραδοχής ήττας του Βίκτορ Όρμπαν , δηλώνοντας ότι το κόμμα του έλαβε «άνευ προηγουμένου εντολή» από τους ψηφοφόρους. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, η Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, ενώ ο Μάγιαρ έκανε λόγο για ιστορική καμπή για τη χώρα και επιστροφή της Ουγγαρίας στην ευρωπαϊκή της πορεία.Σε συγκέντρωση υποστηρικτών του, οι οποίοι κρατούσαν κεριά, ο Πέτερ Μάγιαρ έγινε δεκτός με συνθήματα «η Tisza πλημμυρίζει», αναφορά στον ποταμό από τον οποίο προέρχεται η ονομασία του κόμματος.«Τα καταφέραμε», δήλωσε απευθυνόμενος στο πλήθος. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή».Ο επικεφαλής της Tisza τόνισε ότι το κόμμα του οδεύει προς πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό νίκης στην ιστορία της δημοκρατικής Ουγγαρίας.Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, η Tisza βρίσκεται σε τροχιά κατάκτησης 138 εδρών από τις συνολικά 199 του κοινοβουλίου.Ο Μάγιαρ ευχαρίστησε τους 3,3 εκατομμύρια πολίτες που στήριξαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία επιδιώκει να επανέλθει στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε.

