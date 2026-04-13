Ο Πέτερ Μάγιαρ κηρύσσει ιστορική νίκη στις εκλογές της Ουγγαρίας: «Τα καταφέραμε, ανακτήσαμε τη χώρα μας»
«Η Ουγγαρία θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη», δήλωσε ο ηγέτης της Tisza – Συνθήματα «Ρώσοι, φύγετε» στη συγκέντρωση νίκης - Παραδοχή ήττας από τον Βίκτορ Όρμπαν

Συγκέντρωση νίκης πραγματοποίησε ο ηγέτης της Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, μετά την ομιλία παραδοχής ήττας του Βίκτορ Όρμπαν, δηλώνοντας ότι το κόμμα του έλαβε «άνευ προηγουμένου εντολή» από τους ψηφοφόρους. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, η Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, ενώ ο Μάγιαρ έκανε λόγο για ιστορική καμπή για τη χώρα και επιστροφή της Ουγγαρίας στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Σε συγκέντρωση υποστηρικτών του, οι οποίοι κρατούσαν κεριά, ο Πέτερ Μάγιαρ έγινε δεκτός με συνθήματα «η Tisza πλημμυρίζει», αναφορά στον ποταμό από τον οποίο προέρχεται η ονομασία του κόμματος.

«Τα καταφέραμε», δήλωσε απευθυνόμενος στο πλήθος. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή».



Ο επικεφαλής της Tisza τόνισε ότι το κόμμα του οδεύει προς πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό νίκης στην ιστορία της δημοκρατικής Ουγγαρίας.

Σαρωτική επικράτηση σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, η Tisza βρίσκεται σε τροχιά κατάκτησης 138 εδρών από τις συνολικά 199 του κοινοβουλίου.

Ο Μάγιαρ ευχαρίστησε τους 3,3 εκατομμύρια πολίτες που στήριξαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

Μήνυμα επιστροφής στην Ευρώπη και αντιρωσικά συνθήματα

Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία επιδιώκει να επανέλθει στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε.

«Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη».



Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος του πλήθους φώναζε το σύνθημα «Ρώσοι, φύγετε», εκφράζοντας αντίθεση στις στενές σχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Μόσχα.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είχε διατηρήσει στενή πολιτική σχέση με τη Ρωσία και είχε αντιταχθεί στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, προκαλώντας εντάσεις με τις Βρυξέλλες.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης και μήνυμα ενότητας

Στην ομιλία του, ο Μάγιαρ υποστήριξε ότι το κόμμα του ξεπέρασε τα «εμπόδια» που, όπως είπε, οργανώθηκαν από το κράτος υπέρ της κυβέρνησης Fidesz.

«Ξεπεράσαμε μια τυραννία», τόνισε.

«Είπαν όχι στον φόβο, είπαν όχι στην προδοσία, είπαν όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε με λίγους ανθρώπους, ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ και στο τέλος, με τη δύναμη της αγάπης, πετύχαμε μια ιστορική νίκη».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και προς τους πολίτες που δεν τον ψήφισαν, ζητώντας πνεύμα «εθνικής ενότητας» για την επόμενη ημέρα.
