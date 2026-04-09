Η Ισπανία καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ξανανοίγει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιθέσεις χθες στον Λίβανο.

Η Ισπανία έχει εμφανιστεί ως ένας από τους σφοδρότερους επικριτές μεταξύ των χωρών της Δύσης σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της σε κάθε αεροσκάφος που συμμετείχε σε μια σύγκρουση, την οποία η Μαδρίτη χαρακτηρίζει απερίσκεπτη και παράνομη.

«Χθες είδαμε πώς το Ισραήλ, αψηφώντας την εκεχειρία και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, έριξε εκατοντάδες βόμβες στον Λίβανο», δήλωσε ο Αλμπάρες σε βουλευτές στην κάτω βουλή.

Ανοίγει ξανά η πρεσβεία της Ισπανίας στην Τεχεράνη

Νωρίτερα σήμερα, ο Αλμπάρες ανακοίνωσε ότι η Ισπανία ξανανοίγει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη με την ελπίδα να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή.

«Έδωσα οδηγίες στον πρεσβευτή μας στην Τεχεράνη να επιστρέψει, να αναλάβει και πάλι τη θέση του και να ξανανοίξει την πρεσβεία μας και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια για ειρήνη από κάθε πιθανό πλαίσιο, ακόμα και από την ίδια την ιρανική πρωτεύουσα», δήλωσε ο Αλμπάρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης