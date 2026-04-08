Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Ανοίγουν αύριο οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ: Πανάγιος Τάφος, Τείχος των Δακρύων και πλατεία των Τζαμιών
Η ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας - Η απόφαση αυτή έρχεται σχεδόν 20 ώρες μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν
Οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν και πάλι αύριο, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.
Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: Το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, είχαν κλείσει από την αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, διά του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, έχει διαμηνύσει πως έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Λοβέρδος, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως. Από εκεί ο κ. Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει.
