Πανικός σε σχολικό που χτυπήθηκε από τρένο στις ΗΠΑ, «δεν θα σταματήσω για κανένα τρένο» έλεγε η 67χρονη οδηγός
Σε βάρος της 67χρονης Ιβόν Χάμπτον που απολύθηκε την ίδια ημέρα με το τροχαίο, απαγγέλθηκαν 29 κατηγορίες για κακούργημα
Στη σύλληψη μιας 67χρονης οδηγού σχολικού λεωφορείου προχώρησαν οι αρχές κομητείας στο Ορλάντο για τροχαίο που προκάλεσε ενώ οδηγούσε το όχημα γεμάτο μαθητές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok τα παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο πανικοβλήθηκαν όταν το όχημα χτυπήθηκε από τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση με την 67χρονη Ιβόν Χάμπτον να εμφανίζεται να λέει «δεν θα σταματήσω για κανένα τρένο» δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.
«Η διαφορά ήταν λίγα εκατοστά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για καταστροφή» δήλωσε ο Διευθυντής της Σχολικής Περιφέρειας της κομητείας Σάμτερ μετά το τροχαίο με το σχολικό στο οποίο επέβαιναν 29 μαθητές και δύο ενήλικες.
Σε βάρος της 67χρονης Χάμπτον που απολύθηκε την ίδια ημέρα με το τροχαίο, απαγγέλθηκαν 29 κατηγορίες για κακούργημα παραμέλησης παιδιού και παραβίαση σιδηροδρομικής διάβασης.
Μαθήτρια που ήταν στο λεωφορείο είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι ήταν «τρομοκρατημένη, γιατί το μόνο που μπορούσα να δω ήταν το τρένο να χτυπάει το λεωφορείο».
Σε βάρος της 67χρονης Χάμπτον που απολύθηκε την ίδια ημέρα με το τροχαίο, απαγγέλθηκαν 29 κατηγορίες για κακούργημα παραμέλησης παιδιού και παραβίαση σιδηροδρομικής διάβασης.
