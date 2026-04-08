Πανικός σε σχολικό που χτυπήθηκε από τρένο στις ΗΠΑ, «δεν θα σταματήσω για κανένα τρένο» έλεγε η 67χρονη οδηγός
Σχολικό λεωφορείο Σχολικό Οδηγός Τρένο Ορλάντο ΗΠΑ

Σε βάρος της 67χρονης Ιβόν Χάμπτον που απολύθηκε την ίδια ημέρα με το τροχαίο, απαγγέλθηκαν 29 κατηγορίες για κακούργημα

Στη σύλληψη μιας 67χρονης οδηγού σχολικού λεωφορείου προχώρησαν οι αρχές κομητείας στο Ορλάντο για τροχαίο που προκάλεσε ενώ οδηγούσε το όχημα γεμάτο μαθητές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok τα παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο πανικοβλήθηκαν όταν το όχημα χτυπήθηκε από τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση με την 67χρονη Ιβόν Χάμπτον να εμφανίζεται να λέει «δεν θα σταματήσω για κανένα τρένο» δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

@pre.k.thug26 #trainhitmybus#busdriversfault#sumtercountyfl #yoysucksumtercounty@༒𝕴𝖟𝖟𝖞༒ @theyluv_jaky @Landon @leneaa💘💘.@unfinishedplsignore ♬ original sound - pre.k.thug26


«Η διαφορά ήταν λίγα εκατοστά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για καταστροφή» δήλωσε ο Διευθυντής της Σχολικής Περιφέρειας της κομητείας Σάμτερ μετά το τροχαίο με το σχολικό στο οποίο επέβαιναν 29 μαθητές και δύο ενήλικες.

Σε βάρος της 67χρονης Χάμπτον που απολύθηκε την ίδια ημέρα με το τροχαίο, απαγγέλθηκαν 29 κατηγορίες για κακούργημα παραμέλησης παιδιού και παραβίαση σιδηροδρομικής διάβασης.

Μαθήτρια που ήταν στο λεωφορείο είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι ήταν «τρομοκρατημένη, γιατί το μόνο που μπορούσα να δω ήταν το τρένο να χτυπάει το λεωφορείο».

H 67χρονη οδηγός του σχολικού, Ιβόν Χάμπτον
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

