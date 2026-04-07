Το βρετανικό αντιτορπιλικό Dragon θα κάνει «στάση εφοδιασμού»... 15 ημέρες μετά την άφιξή του στην Κύπρο
Το αντιτορπιλικό έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο δώδεκα ημέρες μετά την αναχώρησή του για την Κύπρο και σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου

Το HMS Dragon, η φρεγάτα που έστειλε η Βρετανία στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, επιστρέφει σε λιμάνι της περιοχής για «τακτική στάση εφοδιασμού και σύντομη περίοδο συντήρησης».

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι η στάση αυτή θα επιτρέψει στο πλοίο να ανεφοδιαστεί, καθώς και να «βελτιστοποιήσει τα συστήματά του και να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης».

«Το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτοιμο να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν απαιτηθεί», αναφέρει ακόμη.

Το Sky News αναφέρει ότι ήταν προγραμματισμένο εξαρχής να πραγματοποιήσει το HMS Dragon στάση εφοδιασμού περίπου σε αυτό το σημείο της αποστολής του. Η στάση θα χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση μικρού τεχνικού προβλήματος με τα συστήματα ύδρευσης του πλοίου.

Το αντιτορπιλικό Τύπου 45 έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο στις 23 Μαρτίου, 12 ημέρες μετά την αναχώρησή του για την Κύπρο και σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Είχε σταλεί για να βοηθήσει στην άμυνα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από ιρανικές επιθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, και είναι ικανό να καταρρίψει διάφορους τύπους drones και βαλλιστικών πυραύλων.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης