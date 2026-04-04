Φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν σε αγώνα στο Περού, ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες
Σε τραγωδία εξελίχθηκε η συνάντηση των φίλων της Αλιάνσα Λίμα, ενόψει του τοπικού ντέρμπι στο Περού με την Ουνιβερσιτάριο, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Apertura.
Σύμφωνα με τοπικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ, στη νότια κερκίδα του Alejandro Villanueva υπήρξαν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι από ότι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν και ένας εξ' αυτών να χάσει τη ζωή του, ενώ τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 60 τραυματίες!
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και φυσικά ασθενοφόρα, με σκοπό να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες φιλάθλους και όσους είχαν ανάγκη. «Έχει σημειωθεί ένα ατυχές περιστατικό στο στάδιο κατά το οποίο τραυματίστηκαν 47 άτομα... και δυστυχώς υπάρχει ένας νεκρός», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Υγείας Χουάν Κάρλος Βελάσκο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία.
πηγή: gazzetta
Η υπόθεση διερευνάται από τα αρμόδια όργανα, με άλλα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ένα μέρος του γηπέδου κατέρρευσε, κάτι που πάντως αρνούνται οι υπεύθυνοι αλλά και οι πυροσβέστες.
Un muerto y al menos 47 heridos en "una emergencia" en el estadio Alejandro Villanueva en la ciudad de #Lima, durante el banderazo de Alianza Lima, informan medios de #Perú.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 4, 2026
"Parece que ha sido la misma barra que ha estado presionando entre ellos y ha habido un desenlace fatal.… pic.twitter.com/b0fbmymPe2
