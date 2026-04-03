Ρωσική επίθεση με σχεδόν 500 drones και πυραύλους στην Ουκρανία: Νεκροί και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στο Κίεβο - Άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ζίτομιρ και στο Χάρκοβο

7 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα κατά της Ουκρανίας «σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους κρουζ», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

«Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα απαντά στις προτάσεις από την πλευρά του Κιέβου περί κατάπαυσης πυρός το Πάσχα, με σκληρές επιθέσεις», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπούτσα, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, και δύο άλλοι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ζίτομιρ (κέντρο) και στο Χάρκοβο, κοντά στην γραμμή του μετώπου στα ανατολικά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αυτή η μεγάλη αεροπορική επίθεση, που συνιστά νέο κύμα επιδρομών στη διάρκεια της ημέρας, οδήγησε την ουκρανική εταιρία ενέργειας Ukrenergo να ανακοινώσει έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση «σε διάφορες περιοχές» της χώρας.

Ρωσικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να απειλούν τη χώρα σήμερα το πρωί, όπως προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
7 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

