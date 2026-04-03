Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά οποιασδήποτε «προκλητικής ενέργειας»
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά οποιασδήποτε «προκλητικής ενέργειας»
Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός έχει αποκλειστεί σχεδόν τελείως από το Ιράν σε αντίδραση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε «προκλητικής ενέργειας» πριν από ψηφοφορία που αναμένεται να διεξαχθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για χρήση βίας ώστε να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.
Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός για την παγκόσμια αγορά των υδρογονανθράκων έχει αποκλειστεί σχεδόν τελείως από το Ιράν σε αντίδραση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που ξεκίνησαν εναντίον του εδάφους του από τις 28 Φεβρουαρίου.
«Ο κ. Αραγτσί υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια των επιτιθέμενων και των υποστηρικτών τους, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όσον αφορά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μόνο θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδός για την παγκόσμια αγορά των υδρογονανθράκων έχει αποκλειστεί σχεδόν τελείως από το Ιράν σε αντίδραση στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που ξεκίνησαν εναντίον του εδάφους του από τις 28 Φεβρουαρίου.
«Ο κ. Αραγτσί υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια των επιτιθέμενων και των υποστηρικτών τους, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όσον αφορά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μόνο θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.
