Αποκάλυψη CNN: Το οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει αρκετά ισχυρό για να προκαλέσει χάος στην περιοχή
Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι περίπου το 50% των εκτοξευτών πυραύλων και χιλιάδες drones παραμένουν λειτουργικά - «Μπορούμε να συνεχίσουμε να τους γ@@@με, αλλά είσαι τρελός αν πιστεύεις ότι αυτό θα τελειώσει σε δύο εβδομάδες» λέει πηγή του CNN
Σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες φαίνεται να διατηρεί το Ιράν, παρά τα συνεχή πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του CNN που επικαλείται τρεις ανώνυμες πηγές με γνώση των αξιολογήσεων από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, οι εκτιμήσεις των εν λόγω υπηρεσιών αναφέρουν ότι περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι, ενώ χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εξακολουθούν να βρίσκονται στο οπλοστάσιο της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στην περιοχή.
«Παραμένουν σε θέση να προκαλέσουν χάος σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε μία από τις πηγές του CNN, περιγράφοντας την εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Στην καταμέτρηση ενδέχεται να περιλαμβάνονται και εκτοξευτές που δεν είναι άμεσα προσβάσιμοι, καθώς έχουν θαφτεί κάτω από ερείπια έπειτα από αεροπορικά πλήγματα, χωρίς όμως να έχουν καταστραφεί πλήρως.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξακολουθεί να υφίσταται περίπου το 50% των δυνατοτήτων της χώρας σε drones, ενώ σημαντικό ποσοστό των πυραύλων cruise παράκτιας άμυνας παραμένει επιχειρησιακό. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θεωρούνται κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής του Ιράν, καθώς του επιτρέπουν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση ενέργειας και εμπορευμάτων.
Η εικόνα που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών παρουσιάζεται πιο σύνθετη σε σύγκριση με τις δημόσιες τοποθετήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ. Σε διάγγελμά του την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones έχει περιοριστεί σημαντικά, υποστηρίζοντας ότι εργοστάσια όπλων και εκτοξευτές καταστρέφονται σε μεγάλη κλίμακα.
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μέχρι την Τετάρτη είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 12.300 πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Οι πηγές του CNN σημείωσαν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν μειώσει τις δυνατότητες της χώρας, ενώ σε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί υψηλόβαθμα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί. Παρά τα σφοδρά πλήγματα, ωστόσο, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό πυραύλων.
Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο αναφέρεται δημόσια στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων εστιάζοντας κυρίως στη σημαντική μείωση των επιθέσεων που εξαπολύει η Τεχεράνη αντί για τον αριθμό των οπλικών συστημάτων που έχουν καταστραφεί. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε ενημέρωση στις 19 Μαρτίου ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων έχουν μειωθεί κατά 90% από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφεται και στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης, τα λεγόμενα drones «καμικάζι».
Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης πρόσθεσε ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν καταστρέφονται με ταχύ ρυθμό στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το Ισραήλ, χώρες του Κόλπου και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να δέχονται επιθέσεις με πυραύλους και drones.
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ διέψευσε το σχετικό ρεπορτάζ του CNN, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς λανθασμένο». Όπως δήλωσε, «ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιφέρει μια σειρά καίριων πληγμάτων στο ιρανικό καθεστώς», υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ως προς την επίτευξη βασικών στόχων, όπως η καταστροφή του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, η εξουδετέρωση του ναυτικού του και ο περιορισμός των συμμάχων του στην περιοχή.
Απαντώντας σε ερωτήματα για το ίδιο θέμα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι οι «ανώνυμες πηγές» του δικτύου επιχειρούν να πλήξουν πολιτικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να υποβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones έχουν μειωθεί κατά 90%, ενώ το ναυτικό της χώρας έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων έχουν καταστραφεί ή υποστεί σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την ίδια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διατηρούν σαφή αεροπορική υπεροχή, ενώ η Ουάσιγκτον επιμένει ότι ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι ως προς το μέγεθος των ιρανικών δυνατοτήτων που παραμένουν ενεργές, εκτιμώντας ότι το ποσοστό των επιχειρησιακών εκτοξευτών κυμαίνεται περίπου μεταξύ 20% και 25%. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων, η ισραηλινή αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει εκτοξευτές που έχουν θαφτεί ή καταστεί απρόσιτοι σε σήραγγες και υπόγειες εγκαταστάσεις, στοιχείο που εξηγεί τη διαφοροποίηση στα στοιχεία μεταξύ των δύο πλευρών.
Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν εντός δύο έως τριών εβδομάδων. Ωστόσο, πηγή που έχει εξετάσει τις αμερικανικές εκτιμήσεις χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μη ρεαλιστικό, επισημαίνοντας ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύγκρουση. «Μπορούμε να συνεχίσουμε να τους γ@@@με, δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά είσαι τρελός αν πιστεύεις ότι αυτό θα τελειώσει σε δύο εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η δυνατότητα του Ιράν να μεταφέρει και να αποκρύπτει εκτοξευτές σε υπόγειες εγκαταστάσεις αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο το οπλοστάσιο δεν έχει αποδυναμωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN. Η χώρα έχει επενδύσει επί δεκαετίες σε εκτεταμένα δίκτυα σηράγγων και σπηλαίων, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό και την καταστροφή των κινητών εκτοξευτών.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτύχει να μετακινούν γρήγορα τις κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις. Η τακτική αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Υεμένη απέναντι στους αντάρτες Χούθι, έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, οι οποίοι χρησιμοποιούν αντίστοιχες μεθόδους απόκρυψης και μετακίνησης οπλικών συστημάτων.
Διαφορετική εικόνα σκιαγραφεί η Ουάσινγκτον
«Εκτός πραγματικότητας» ο χρονικός ορίζοντας των 2 εβδομάδων
