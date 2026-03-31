Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ η επιβολή ποινών για τρομοκρατία
Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έγινε την ημέρα που η Κνέσετ ενέκρινε νόμο ο οποίος προβλέπει την επιβολή της ποινής του θανάτου για υποθέσεις τρομοκρατίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους, μετά την έγκριση από την Κνέσετ νομοθεσίας που προβλέπει την επιβολή της ποινής του θανάτου σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Η αμερικανική διπλωματία τοποθετήθηκε επίσημα την ίδια ημέρα που εγκρίθηκε η σχετική ρύθμιση από την ισραηλινή Βουλή.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα του Ισραήλ να καθορίζει το νομικό του πλαίσιο και τις ποινές που επιβάλλονται σε πρόσωπα τα οποία κρίνονται ένοχα για τρομοκρατία.

«Οι ΗΠΑ σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους και τις ποινές σε βάρος προσώπων που κρίνονται ένοχοι για τρομοκρατία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έγινε την ημέρα που η Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ενέκρινε νόμο ο οποίος προβλέπει την επιβολή της ποινής του θανάτου για υποθέσεις τρομοκρατίας. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι αφορά κυρίως Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.
