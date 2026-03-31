Στην Κέρκυρα, τα Μετέωρα, και την Αθηναϊκή Ριβιέρα η Λαμπρή αποκτά νέο νόημα μέσα από την εμπειρία των Divani Collection Hotels
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ η επιβολή ποινών για τρομοκρατία
Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έγινε την ημέρα που η Κνέσετ ενέκρινε νόμο ο οποίος προβλέπει την επιβολή της ποινής του θανάτου για υποθέσεις τρομοκρατίας
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους, μετά την έγκριση από την Κνέσετ νομοθεσίας που προβλέπει την επιβολή της ποινής του θανάτου σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Η αμερικανική διπλωματία τοποθετήθηκε επίσημα την ίδια ημέρα που εγκρίθηκε η σχετική ρύθμιση από την ισραηλινή Βουλή.
«Οι ΗΠΑ σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους και τις ποινές σε βάρος προσώπων που κρίνονται ένοχοι για τρομοκρατία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.
Η θέση του Στέιτ ΝτιπάρτμεντΕκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα του Ισραήλ να καθορίζει το νομικό του πλαίσιο και τις ποινές που επιβάλλονται σε πρόσωπα τα οποία κρίνονται ένοχα για τρομοκρατία.
Η απόφαση της ΚνέσετΗ τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έγινε την ημέρα που η Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ενέκρινε νόμο ο οποίος προβλέπει την επιβολή της ποινής του θανάτου για υποθέσεις τρομοκρατίας. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι αφορά κυρίως Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα