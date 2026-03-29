Ένας άμαχος νεκρός σε επιδρομή της Ουκρανίας με drone στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ

Επιδρομή ουκρανικού drone σκότωσε άμαχο στη ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.«Όχημα πήρε φωτιά στην κοινότητα Γκράιβοραν όταν χτυπήθηκε από drone (...) Κάτοικοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για πολίτη.Η Ουκρανία εξαπολύει δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας κάθε νύχτα, ανταποδίδοντας τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της για πάνω από τέσσερα χρόνια.