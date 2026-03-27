Ακτιβιστές παρακάμπτουν τις απαγορεύσεις και στέλνουν συσκευές Starlink στο Ιράν: Εκτίμηση για πάνω από 50.000 τερματικά στη χώρα

Η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν
, που προκάλεσε εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο, κινητοποίησε ακτιβιστές από διάφορες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εντείνουν τις προσπάθειες ώστε οι Ιρανοί πολίτες να παραμείνουν συνδεδεμένοι μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink
του Έλον Μασκ
. Παρότι η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος είναι απαγορευμένη στη χώρα, το ενδιαφέρον και η διάδοσή του έχουν αυξηθεί, χάρη σε ένα διεθνές δίκτυο ακτιβιστών που επιδιώκει να παρακάμψει τους περιορισμούς.
Σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες, η πρωτοβουλία ξεκίνησε ήδη από το 2022, όταν ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί,
η οποία έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την «αστυνομία ηθών», επειδή δεν συμμορφώθηκε με τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της χώρας, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο
.
Η Εμίλια Τζέιμς
από την αμερικανική οργάνωση Net Freedom Pioneers
ανέφερε ότι «μέχρι φέτος έχουμε παραδώσει περισσότερες από 300 συσκευές στη χώρα»,
αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστικότητα της επιχείρησης και η προστασία των χρηστών.
Από την πλευρά του, ο Άχμαντ Αχμαντιάν
, διευθύνων σύμβουλος της Holistic Resilience,
εξήγησε ότι η οργάνωσή του προμηθεύτηκε συσκευές Starlink
από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες και στη συνέχεια τις μετέφερε στο Ιράν μέσω γειτονικών κρατών. Όπως σημείωσε, υπάρχει ο κίνδυνος αυστηροποίησης των κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συσκευές προέρχονται από αμερικανικό οργανισμό.
Ο ίδιος ανέφερε ότι η Holistic Resilience έχει προμηθεύσει «έως και 200»
κεραίες σε χρήστες στο Ιράν, ενώ έχει διευκολύνει την πώληση «περισσότερων από 5.000 συσκευών Starlink»
, φέρνοντας σε επαφή πολίτες με εμπόρους που δρουν μυστικά. Η συγκεκριμένη πρακτική θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη τόσο για τους ακτιβιστές όσο και για τους χρήστες, γι’ αυτό και η οργάνωση αξιοποιεί δίκτυα λαθρεμπορίου, παρέχοντας παράλληλα συμβουλές ασφαλείας και οδηγίες εξ αποστάσεως για τη χρήση του εξοπλισμού.
Σύμφωνα με τον Αχμαντιάν, έως τα τέλη του 2025 οι Ιρανοί που επιθυμούσαν να αποκτήσουν κεραία Starlink από τη μαύρη αγορά έπρεπε να πληρώσουν περίπου «800 έως 1.000 δολάρια»,
ποσό ιδιαίτερα υψηλό για πολλούς πολίτες, πέραν του κόστους χρήσης της υπηρεσίας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σημαντικός αριθμός συσκευών εισήχθη στο Ιράν μέσω των νότιων συνόρων και θαλάσσιων οδών, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω πολεμικών εξελίξεων θα μπορούσε να «στραγγαλίσει την προμήθεια» αυτών των συσκευών.
Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τερματικών που βρίσκονται σήμερα στο Ιράν, ο Αχμαντιάν εκτίμησε ότι «υπάρχουν σίγουρα περισσότερες από 50.000 συσκευές Starlink»
στη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει τη διευρυνόμενη χρήση της τεχνολογίας παρά τους περιορισμούς.