Τουλάχιστον 88 νεκροί και 34.000 άστεγοι εξαιτίας των πλημμυρών στην Κένυα
ΚΟΣΜΟΣ
Κένυα Πλυμμήρες Νεκροί

Πολλοί θάνατοι αποδόθηκαν σε πνιγμό, ορισμένοι σε ηλεκτροπληξία λόγω πτώσης καλωδίων ηλεκτρότησης

Τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και περίπου 34.000 έχουν εκτοπιστεί από τις αρχές του μήνα εξαιτίας των πλημμυρών στην Κένυα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Η φετινή περίοδος των βροχών άρχισε λίγες εβδομάδες νωρίτερα και η έντασή τους ήταν ακραία. Δρόμοι στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε αρκετές περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας μετατράπηκαν σε ποτάμια, αιφνιδιάζοντας οδηγούς και πεζούς.

Ο ποταμός Νιάντο υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στα περίχωρα του Κισούμου – της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης στην Κένυα – στις όχθες της λίμνης Βικτόρια.

Υπό τον φόβο κατάρρευσης φράγματος, οι αρχές του Ναϊρόμπι κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα δυτικά, εκκενώθηκαν σχολεία για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Ναϊρόμπι και το δυτικό τμήμα της Κένυας, ο βορράς μαστίζεται εδώ και μήνες από ξηρασία.

