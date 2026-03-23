Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans
Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, πέθανε σε ηλικία 43 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Έφυγε ήρεμα, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο», αναφέρεται στη σχετική δήλωση της εταιρείας, ενώ η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ραντβίνσκι απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην πλατφόρμα το 2018 και συνέβαλε στη μετατροπή της σε ένα από τα πιο επιδραστικά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα της βιομηχανίας πορνογραφικού περιεχομένου, επιτρέποντας στους δημιουργούς να χρεώνουν απευθείας τους χρήστες για την πρόσβαση στο υλικό τους. 

Ο θάνατός του δημιουργεί ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό μέλλον της πλατφόρμας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υπηρεσίες περιεχομένου που βασίζονται σε χρήστες μετά την εμφάνιση του Facebook. Το OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Γκάι Στόουκλι και τον γιο του Τιμ Στόουκλι, γνωρίζοντας μεγάλη απήχηση λόγω της φιλοξενίας περιεχομένου ενηλίκων που δεν επιτρέπεται σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η πλατφόρμα κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρόσφατα, ο Ραντβίνσκι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την πώληση ποσοστού 60% της εταιρείας, σε συμφωνία που αποτιμούσε την πλατφόρμα σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επενδυτική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είχε ξεκινήσει συνομιλίες για να ηγηθεί μιας προσφοράς που θα συνδύαζε ίδια κεφάλαια και περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανεισμό. Μέχρι τον Φεβρουάριο, οι επαφές βρίσκονταν ακόμη σε αρχικό στάδιο.
Thema Insights

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

