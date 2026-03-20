Ο Βαρθολομαίος θα μεταβεί στην Εξόδιο Ακολουθία του Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία Β΄ - Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα το λαϊκό προσκύνημα

Πότε θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, πού θα γίνει η ταφή του Πατριάρχη

Πενήντα χρόνια πνευματικός ηγέτης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Γεωργίας

Ευρωπαϊκός φόρος τιμής

Η διαδικασία εκλογής νέου Πατριάρχη

Στο λαϊκό προσκύνημα συμμετέχουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γεωργίας. Στον ναό βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Άμυνας Ιρακλί Τσικοβάνι και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Γκιόργκι Ματιασβίλι, αποτίοντας τιμές στον εκλιπόντα Προκαθήμενο.Εντατικές είναι οι προετοιμασίες για την ταφή του Πατριάρχη στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό Σιών της Τιφλίδας, όπου θα ενταφιαστεί σύμφωνα με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Γεωργιανής Εκκλησίας. Κοινή επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας επιθεώρησε τις εργασίες, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτη Σενάκι και Τσχοροτσκού Σίου, μελών της Ιεράς Συνόδου και κυβερνητικών αξιωματούχων.Όπως έγινε γνωστό, ο τάφος του Ηλία Β΄ διαμορφώνεται εντός του ναού, στη βόρεια πλευρά, πλησίον της εισόδου και ενώπιον του τέμπλου, σε σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στον ίδιο ναό είχε ξεκινήσει την πατριαρχική του διακονία το 1977.Στον ίδιο χώρο έχουν ταφεί οκτώ ακόμη Πατριάρχες μετά την αποκατάσταση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Γεωργίας.στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού, ο οποίος θα μεταβεί στην Τιφλίδα το πρωί της ίδιας ημέρας, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Η παρουσία του Παναγιώτατου αποτυπώνει την πρόθεση του Φαναρίου να εκφράσει σε προσωπικό επίπεδο την οδύνη για την απώλεια του Ηλία Β’ και να συμπαρασταθεί στον πενθούντα κλήρο και το ποίμνιο της Γεωργίας. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναμένεται να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.Αντιθέτως, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ δεν θα παραστεί λόγω της κατάστασης στην περιοχή, εκπροσωπούμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος Νεκτάριο.Ο θάνατος του Ηλία Β΄ στις 17 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 93 ετών, σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής σχεδόν πενήντα ετών πνευματικής ηγεσίας.Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην αναγέννηση της Εκκλησίας. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1977, υπό σοβιετικό καθεστώς, λειτουργούσαν ελάχιστες ενορίες. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, υπό την καθοδήγησή του, ο αριθμός τους ξεπέρασε τις χίλιες, επαναφέροντας την Εκκλησία στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής.Η επιρροή του επεκτάθηκε πέρα από τα εκκλησιαστικά όρια, καθώς συνέβαλε σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, υποστήριξε κοινωνικές πρωτοβουλίες και λειτούργησε ως παράγοντας ενότητας σε περιόδους κρίσης, διατηρώντας ισορροπίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, ο Ηλίας Β΄ διαδραμάτισε ενεργό ρόλο. Στήριξε τα αντικομμουνιστικά κινήματα στα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και επιχείρησε να διαμεσολαβήσει σε περιόδους εμφύλιων συγκρούσεων. Ξεχώρισε επίσης για την ισορροπημένη εξωτερική του στάση, διατηρώντας σχέσεις τόσο με τη Δύση όσο και με τη Ρωσία. Αναφορικά με την κοινωνική του δράση, προώθησε παραδοσιακές αξίες, καθιέρωσε την «Ημέρα Οικογενειακής Αγνότητας» και υλοποίησε ένα ευρέως αποδεκτό πρόγραμμα βάπτισης τρίτου και επόμενων παιδιών, συμβάλλοντας σε δεκάδες χιλιάδες βαπτίσεις.Η απώλεια του Πατριάρχη προκάλεσε διεθνή συγκίνηση. Στο Στρασβούργο, οι σημαίες της Ευρώπης και της Γεωργίας κυμάτισαν μεσίστιες έξω από το Παλάτι της Ευρώπης, έπειτα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, ως ένδειξη σεβασμού προς τον εκλιπόντα πνευματικό ηγέτη.Συλλυπητήριο μήνυμα για την εκδημία του μακαριστού Καθολικού-Πατριάρχη πάσης Γεωργίας Ηλία Β΄ εξέδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Προκαθημένου της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον λαό της Γεωργίας, καθώς και προς το σύνολο των πιστών της Εκκλησίας.«Θρηνούμε για την εκδημία της Αυτού Αγιότητος, Καθολικού-Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία Β΄, και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό της Γεωργίας και στους πιστούς της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πνευματική του ηγεσία και η διαχρονική του παρακαταθήκη θα μνημονεύονται για τις επόμενες γενιές. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.Μετά την εκδημία του Ηλία Β΄, η Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία εισέρχεται σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Τη διοίκηση έχει αναλάβει προσωρινά ο Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτης Σίο (Μουτζίρι).Η εκλογή του νέου Πατριάρχη θα πραγματοποιηθεί από τη Διευρυμένη Σύνοδο της Εκκλησίας, εντός χρονικού διαστήματος από σαράντα ημέρες έως δύο μήνες από την κένωση του θρόνου. Προηγουμένως, η Ιερά Σύνοδος θα επιλέξει τρεις υποψηφίους μεταξύ επισκόπων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως θεολογική κατάρτιση, διοικητική εμπειρία και ηλικία μεταξύ 40 και 70 ετών.Η τελική επιλογή θα γίνει μέσω ψηφοφορίας μεταξύ των επισκόπων, με τον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία να αναδεικνύεται νέος Πατριάρχης.Ο Πατριάρχης Ηλίας Β΄ αφήνει πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη όχι μόνο ως θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και ως μορφή πολιτισμού, συνθέτης και καλλιτέχνης. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.