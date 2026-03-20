Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
«Κάποιες εξελίξεις που είδαμε δεν μας ικανοποίησαν ως προς τον χειρισμό της κρίσης» - «Οι βάσεις αποτελούν κατάλοιπο της αποικιοκρατικής περιόδου στην Κύπρο» - Για θέμα ασφάλειας και ευημερίας των 10.000 πολιτών που ζουν εντός των βάσεων μίλησε στο Bloomberg ο Κύπριος Πρόεδρος
Η Κύπρος επιδιώκει μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση» με τη βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων, μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV με τον Όλιβερ Κρουκ. «Το ζήτημα των βρετανικών βάσεων πρέπει να συζητηθεί», τόνισε.
«Οι βάσεις αποτελούν κατάλοιπο της αποικιοκρατικής περιόδου στην Κύπρο», σημείωσε ο Χριστοδουλίδης. «Περισσότεροι από 10.000 πολίτες ζουν εντός των βρετανικών βάσεων — έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, για την ασφάλεια και την ευημερία τους».
«Έχω ήδη συζητήσει με τον πρωθυπουργό για εξελίξεις που είδαμε και δεν μας ικανοποίησαν ως προς τον χειρισμό της κρίσης. Όταν αυτή τελειώσει, πρέπει να θέσουμε τα πάντα στο τραπέζι και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον των βάσεων», πρόσθεσε.
Cyprus wants a “frank, open discussion,” with the UK government over the future of the British sovereign bases on the island https://t.co/XXCZ0LWHYI— Bloomberg (@business) March 20, 2026
