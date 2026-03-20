Δείτε βίντεο: Ρομπότ σε εστιατόριο βγήκε εκτός ελέγχου, δεν σταματούσε να χορεύει και εκτόξευε φαγητά σε πελάτες
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κινεζικό εστιατόριο στην Καλιφόρνια - Άπαντες παρακολουθούσαν με απορία
Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, που είχε αναλάβει τον ρόλο της ψυχαγωγίας στο κινεζικό εστιατόριο «HaiDiLao» στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, προκάλεσε χάος όταν η συμπεριφορά του εκτροχιάστηκε εντελώς ξαφνικά.
Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το ρομπότ να εκτελεί χορευτικές κινήσεις, ενώ οι πελάτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον.
Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε χάος, όταν το ρομπότ, κατά τη διάρκεια της παράστασης, χτύπησε με τα χέρια του το τραπέζι των πελατών με αποτέλεσμα φαγητά να βρεθούν στο έδαφος και σε θαμώνες του εστιατορίου, με αποτέλεσμα άπαντες να παρακολουθούν με απορία τα όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους.
Στο βίντεο διακρίνονται υπάλληλοι του εστιατορίου που σπεύδουν να συγκρατήσουν το ρομπότ, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.
Όπως είναι φυσικό το βίντεο από το απρόοπτο περιστατικό έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ρομποτικής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.
Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα