Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Οι Ιρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά αμερικανικό F-35, έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς
Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 των ΗΠΑ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική αεροπορική βάση των στη Μέση Ανατολή, αφού φέρεται να δέχθηκε πυρά, τα οποία πιστεύεται ότι προήλθαν από ιρανική επίθεση, σύμφωνα με πηγές που ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο περιστατικό και τις οποίες επικαλείται το CNN.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και «προκάλεσαν ζημιά» σε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος f-35 και είναι η πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό αεροσκάφος και δη F 35 στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο
Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι «το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».
Και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν με αεροσκάφη F-35 στην σύγκρουση, τα οποία κοστίζουν άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
🇮🇷🇺🇸 Footage shows the moment an F-35 fighter jet was destroyed over Iranian skies.— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 19, 2026
IRGC: The hostile US army's F35 fighter jet in central Iranian airspace at 2:50 AM today was hit and seriously damaged by the advanced new air defense system of the IRGC Aerospace Force — The… https://t.co/fNcXIPayFK pic.twitter.com/desvgSWC5K
Σημείωσε ότι το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην πέμπτη γενιά των stealth μαχητικών, πραγματοποιούσε «στρατιωτική αποστολή πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως.
A US F-35 fighter jet damaged by suspected Iranian fire makes an emergency landing at an US air base in the Middle East, sources say https://t.co/X8qbrc4O4W pic.twitter.com/DETguvCEaF— CNN (@CNN) March 19, 2026
