Οι Ιρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά αμερικανικό F-35, έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ F-35 Ιράν Μέση Ανατολή

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 των ΗΠΑ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική αεροπορική βάση των στη Μέση Ανατολή, αφού φέρεται να δέχθηκε πυρά, τα οποία πιστεύεται ότι προήλθαν από ιρανική επίθεση, σύμφωνα με πηγές που ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο περιστατικό και τις οποίες επικαλείται το CNN.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και «προκάλεσαν ζημιά» σε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος f-35 και  είναι η πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό αεροσκάφος και δη F 35 στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28  Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο



Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι «το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Σημείωσε ότι το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην πέμπτη γενιά των stealth μαχητικών, πραγματοποιούσε «στρατιωτική αποστολή πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως.

Και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν με αεροσκάφη F-35 στην σύγκρουση, τα οποία κοστίζουν άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
