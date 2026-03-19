Tώρα η Κριστίν Κάμποτ της viral απιστίας στους Coldplay στρέφεται κατά του CEO: «Μου είπε ψέματα ότι ετοιμαζόταν να χωρίσει»
Μια διαφορετική εκδοχή για αυτό που έγινε viral απιστία στη συναυλία των Coldplay έδωσε η υπεύθυνη HR της Astronomer, Κριστίν Κάμποτ, μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Σύμφωνα με όσα είπε την Τρίτη η 53χρονη, οι ευθύνες για ό,τι συνέβη στη συναυλία πέφτουν στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είπε ψέματα για την οικογενειακή του κατάσταση.

Όπως είπε, πίστευε ότι πως ο 51χρονος Μπάιρον, βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν τους είδαν να φλερτάρουν στη συναυλία.

«Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα — και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στη Γουίνφρεϊ. «Υπήρξε σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας και ακεραιότητας».



Υπενθυμίζεται ότι η Κάμποτ ήταν παντρεμένη και σε διαδικασία διαζυγίου όταν το παράνομο ζευγάρι πιάστηκε να προσπαθεί να κρυφτεί από την κάμερα τον Ιούλιο του 2025. Όπως είπε στην Όπρα, πίστευε πως ο Μπάιρον βρισκόταν σε παρόμοια οικογενειακή κατάσταση — αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είχε πει ψέματα σχετικά με τα σχέδιά του να αφήσει τη σύζυγό του.

Όταν η Γουίνφρεϊ πίεσε την Κάμποτ να γίνει πιο συγκεκριμένη σχετικά με το φερόμενο «ψέμα», εκείνη απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

«Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ο κόσμος μίλησε για μένα και εκ μέρους μου, και δεν θέλω να κάνω το ίδιο σε κάποιον άλλον και στην οικογένειά του», είπε.



Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κάμποτ κατηγορεί τον πρώην ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας για ψέματα, καθώς δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο σε συνέντευξή της στους New York Times τον Δεκέμβριο.

Στο ίδιο podcast η Κάμποτ υποσρτήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «επωφελήθηκαν» από τον πόνο της.

«Όσο περισσότερο πόνο βιώνει κάποιος σαν εμένα, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν. Και αυτό το ενισχύει και το τροφοδοτεί. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευθύνη εκεί που πρέπει να εξεταστεί» είπε χαρακτηριστικά.
Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

