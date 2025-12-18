«Ήταν ένα λάθος μετά από τεκίλα»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral από την kiss cam των Coldplay

Η Κρίστιν Κάμποτ και ο παντρεμένος πρώην CEO της Astronomer έγιναν διάσημοι, αλλά για λάθος λόγους - «Πήρα μια κακή απόφαση, ανέλαβα την ευθύνη και θυσίασα την καριέρα μου γι’ αυτό, ήταν το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω»