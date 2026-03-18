«Μίλα με τον Τραμπ πριν αποφασίσεις»: Ο Κεντ εκμυστηρεύτηκε τις προθέσεις του στον Βανς μια μέρα πριν παραιτηθεί

Αίσθηση και αντιδράσεις προκάλεσε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο διεθνές πολιτικό πεδίο, η παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, ενός ένθερμου - μέχρι πρότινος - υποστηρικτή της εξωτερική πολιτικής του, με την καταγγελία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παρασύρθηκε σε πόλεμο με το Ιράν υπό πίεση από το Ισραήλ και με βάση παραπλανητικά δεδομένα.Σύμφωνα με τηλίγες ώρες πριν υποβάλει την παραίτησή του, ο Κεντ φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί την πρόθεσή του στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ,, ο οποίος αποτελεί έναν από τους στενότερους πολιτικούς του συμμάχους. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε πως ο Βανς τον προέτρεψε να επικοινωνήσει τόσο με τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου όσο και με τον ίδιο τον πρόεδρο πριν λάβει την τελική του απόφαση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επιδείξει σεβασμό προς τονΟ Κεντ παρέδωσε την επιστολή παραίτησής του στον αντιπρόεδρο περίπου 24 ώρες πριν αποχωρήσει οριστικά από τη θέση του. Στη συνάντηση φέρεται να ήταν παρούσα και η επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,. Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο Βανς ενημέρωσε άλλα μέλη της κυβέρνησης για τις προθέσεις του Κεντ.Στην επιστολή του, ο πρώην - πλέον - επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας εξαπέλυσε ευθείες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος «παραπλανήθηκε ώστε να πλήξει το Ιράν λόγω πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», προσθέτοντας: «Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να στηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο». Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι εγκατέλειψε τις αρχές μη παρέμβασης που είχε προβάλει προεκλογικά, κάνοντας λόγο για σημαντική πολιτική μεταστροφή.Ο ίδιος ο πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αποχώρηση του Κεντ . «Όταν διάβασα τη δήλωσή του, κατάλαβα ότι είναι καλό που έφυγε, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή. Το Ιράν ήταν απειλή – κάθε χώρα το αναγνώριζε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όταν κάποιος συνεργάζεται μαζί μας και δεν θεωρεί το Ιράν απειλή, δεν τον θέλουμε».Η παραίτηση του Κεντ αναδεικνύει βαθιές εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδο του Τραμπ. Ο ίδιος, που έχει συμμετάσχει σεκαι έχασε τη σύζυγό του,, σε σύγκρουση που –όπως υποστηρίζει– «κατασκευάστηκε από το Ισραήλ», ανήκει στην πτέρυγαπου αντιτίθεται σε νέες στρατιωτικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή.Στο κείμενό του, κατηγορεί ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι διεξήγαγαν «εκστρατεία παραπληροφόρησης» με στόχο να πείσουν τον πρόεδρο ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή, κάνοντας μάλιστα παραλληλισμό με την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ.Η εξέλιξη αυτή φέρνει στην επιφάνεια τη σύγκρουση μεταξύ της μη παρεμβατικής πτέρυγας των Γκάμπαρντ και Βανς και των πιο σκληρών Ρεπουμπλικανών που υποστηρίζουν την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Ισραήλ και τη σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης είναι ήδη αισθητές, με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν σημαντική άνοδο, ενώ η ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο στενό, από το οποίο διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει υπό απειλή λόγω πιθανών ναρκοθετήσεων και επιθέσεων με πυραύλους.



Η παραίτηση του Κεντ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από προσωπικότητες που στηρίζουν το δόγμα «America First». Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν χαρακτήρισε τον Κεντ «σπουδαίο Αμερικανό ήρωα», ενώ η Κάντας Όουενς επέκρινε σφοδρά τον Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστικό πρόεδρο» και καλώντας τους Αμερικανούς στρατιώτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αντίρρησης συνείδησης, αποκαλώντας τον Κεντ «πατριώτη».



Αντίθετα, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, απέρριψε τις κατηγορίες του Κεντ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης ότι υπήρχε άμεση απειλή από το Ιράν σε σχέση με την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει το προηγούμενο καλοκαίρι ότι οι ΗΠΑ είχαν «εξουδετερώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.