Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να απαντήσει για το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ποιες εγκαταστάσεις κινδυνεύουν
H ιρανική πλευρά εξετάζει στοχευμένες ενέργειες που θα πλήξουν κρίσιμες υποδομές αντιπάλων, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν εκτός εμβέλειας ή προστατευμένες - Οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν εκκένωση εργοστασίων σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ
Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αντίποινα κατά «εχθρικών υποδομών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς» εξέφρασε η Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές.
Όπως αναφέρεται, η ιρανική πλευρά εξετάζει στοχευμένες ενέργειες που θα πλήξουν κρίσιμες υποδομές αντιπάλων, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν εκτός εμβέλειας ή προστατευμένες.
Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, με την ενεργειακή ασφάλεια να τίθεται στο επίκεντρο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν προειδοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3), ζητώντας την εκκένωση των πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, οι προειδοποιήσεις αφορούν το διυλιστήριο Samref, το πετροχημικό συγκρότημα al-Jubail και την εταιρεία Masaiid Holding στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου al-Hosn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ.
Από την πλευρά του, το Κατάρ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των ιρανικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, χαρακτηρίζοντάς τις ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια» εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών αποτελούν απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τον πληθυσμό της περιοχής και το περιβάλλον.
Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτήρισαν την επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ασαλουγιέ ως «έγκλημα πολέμου», υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητη».
BREAKING: 🇮🇷 Iran vows to retaliate against the attack on its energy infrastructure, per Fars News. pic.twitter.com/vcZ2VPn68g— The Market Journal (@MarketJournalX) March 18, 2026
Η αναφορά σε «υποδομές που θεωρούνταν ασφαλείς» ερμηνεύεται ως ένδειξη πιθανής διεύρυνσης του πεδίου των επιχειρήσεων, με στόχους που έως τώρα δεν περιλαμβάνονταν στον κύκλο των επιθέσεων.
🚨 IRAN HIT HARD: Fires have broken out at Iran’s South Pars gas field, the world’s largest, after strikes by Israeli-American forces, critically damaging multiple processing units and taking them offline.— Breaking911 (@Breaking911) March 18, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
