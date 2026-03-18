Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να απαντήσει για το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ποιες εγκαταστάσεις κινδυνεύουν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Τεχεράνη Φρουροί της Επανάστασης

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αντίποινα κατά «εχθρικών υποδομών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς» εξέφρασε η Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτήρισαν την επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ασαλουγιέ ως «έγκλημα πολέμου», υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Όπως αναφέρεται, η ιρανική πλευρά εξετάζει στοχευμένες ενέργειες που θα πλήξουν κρίσιμες υποδομές αντιπάλων, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν εκτός εμβέλειας ή προστατευμένες.

Η αναφορά σε «υποδομές που θεωρούνταν ασφαλείς» ερμηνεύεται ως ένδειξη πιθανής διεύρυνσης του πεδίου των επιχειρήσεων, με στόχους που έως τώρα δεν περιλαμβάνονταν στον κύκλο των επιθέσεων.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, με την ενεργειακή ασφάλεια να τίθεται στο επίκεντρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν προειδοποίηση το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3), ζητώντας την εκκένωση των πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, οι προειδοποιήσεις αφορούν το διυλιστήριο Samref, το πετροχημικό συγκρότημα al-Jubail και την εταιρεία Masaiid Holding στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου al-Hosn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ.

Από την πλευρά του, το Κατάρ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των ιρανικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, χαρακτηρίζοντάς τις ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια» εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών αποτελούν απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τον πληθυσμό της περιοχής και το περιβάλλον.
Thema Insights

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης