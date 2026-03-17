Νετανιάχου: Υπονομεύουμε το καθεστώς και δίνουμε την ευκαιρία στον λαό να το ανατρέψει, έρχονται πολλές εκπλήξεις
«Στηρίζουμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας στον Κόλπο. Θα συμβάλουμε τόσο έμμεσα όσο και μέσω άμεσων ενεργειών», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Σε βιντεοσκοπημένη του δήλωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρεται στις εξουδετερώσεις των ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων, λέγοντας με τον τρόπο αυτό ο λαός του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς.
Ωστόσο, παραδέχεται πως αυτή είναι μια διαδικασία πλου θα χρειαστεί χρόνο.
Στηρίζουμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας στον Κόλπο. Θα συμβάλουμε τόσο έμμεσα όσο και μέσω άμεσων ενεργειών, υπάρχουν ακόμη πολλές εκπλήξεις που έρχονται» επεσήμανε.
Ο Νετανιάχου αποκάλυψε επίσης ότι μίλησε χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συνεργασία με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στον Κόλπο. «Βοηθάμε τους Αμερικανούς φίλους μας στον Κόλπο», είπε. «Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεών μας, μεταξύ εμού, του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του. Θα τους υποστηρίξουμε τόσο μέσω έμμεσων επιθέσεων – ασκώντας τεράστια πίεση στο ιρανικό καθεστώς – όσο και μέσω άμεσων επιχειρήσεων».
Ολοκλήρωσε την ομιλία του υπαινισσόμενος περαιτέρω ενέργειες: «Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις μπροστά μας. Με έξυπνη στρατηγική θα διεξάγουμε τον πόλεμο. Δεν θα αποκαλύψουμε όλες τις στρατηγικές μας εδώ, αλλά όπως είπα – υπάρχουν πολλές».
«Υπονομεύουμε το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει. Αυτό δεν θα συμβεί άμεσα και δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν τη μοίρα τους στα δικά τους χέρια.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026
We are undermining the regime in the hope of giving the people an opportunity to remove it.
It will not happen all at once, and it will not be easy. But if we persist, we will give them an opportunity to take their fate into their own hands.
We are helping our…
