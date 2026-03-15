Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Semafor: Τελειώνει το απόθεμα αντιαεροπορικών πυραύλων του Ισραήλ
Ενήμερες οι ΗΠΑ για αυτή την έλλειψη της ισραηλινής πλευράς
Το Ισραήλ φέρεται να ενημέρωσε τις ΗΠΑ προ ημερών ότι αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, ανέφερε το Σάββατο ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Semafor.
Τα αποθέματα ήταν ήδη σημαντικά μειωμένα από το περασμένο καλοκαίρι και τις τότε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν.
Οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες για αυτή την έλλειψη και γενικά την ανέμεναν, αλλά οι ίδιες δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη. Πάντως δεν ήταν σαφές, συνεχίζει το δημοσίευμα, αν οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να μοιραστούν ή να πωλήσουν μέρος των δικών τους αποθεμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα